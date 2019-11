RIOPEL, Serge



De Repentigny, le 16 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Serge Riopel, époux de Mme Manon Rocheleau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Danny (Annie Forest), son petit-fils Xavier, sa soeur Ghislaine (Jean-Louis), son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 23 novembre de 19h à 22h et dimanche de 9h à 11h au:Une cérémonie suivra à 11h en la chapelle.