Destitution de Donald Trump: les audiences publiques modifieront-elles les perceptions?

Les audiences publiques entourant l’enquête qui mènerait à des accusations à l’endroit de Donald Trump sont maintenant dans une phase cruciale.

Hier et aujourd’hui, républicains et démocrates se relancent pour questionner des témoins importants. S’il est clair que les démocrates sont satisfaits de la «performance» des témoins, les républicains utilisent tous les stratagèmes connus pour discréditer les mêmes individus. Jusqu’à maintenant, leurs efforts sont vains.

Si les républicains ne s’attendaient pas à ce que les Vindman ou Williams leur offrent des déclarations pour les aider à disculper le président, ils misaient beaucoup hier en fin de journée sur les témoignages des Tim Morrison ou Kurt Volker. Même ces deux témoignages n’ont pu servir la cause défendue. Il y a bel et bien eu un quiproquo (le chantage exercé par Donald Trump sur le président Zelensky), ce n’était pas une conversation normale et les rumeurs au sujet de la famille Biden ne sont pas fondées.

Comme nous disposions déjà des transcriptions de témoignages faits à huis clos, je ne suis nullement surpris de ce qu’on voit et entend depuis le début de la semaine. Les faits sont solides et les témoignages compromettants pour le président. Tous étaient conscients qu’on marchandait une aide financière pour servir ses intérêts personnels et on agissait à sa demande.

Si on peut s’attendre maintenant à ce que la chambre décide d’accuser le président dans le cadre de la procédure de destitution, on peut aussi se demander si tout cela est encore important ou si toute cette histoire pourrait encore influencer la campagne 2020.

À moins d’un revirement étonnant (une baisse soudaine de Trump dans les sondages), les républicains ne se retourneront pas contre leur président et le Sénat, majoritairement républicain, refusera de destituer le président. Donald Trump devrait terminer son mandat et être en mesure d’en solliciter un second.

Bien utile donc ce cirque ou ce spectacle télévisuel? Je crois que oui, ne serait-ce pour démontrer qu’un président ne peut abuser de sa fonction sans au moins que le pouvoir législatif, le Congrès, ne lui demande de s’expliquer. J’ai déjà affirmé que si on n'utilise pas la procédure de destitution contre un président comme Trump, on devrait carrément se débarrasser de cet outil. Jamais dans l’histoire américaine un autre président n’a autant mérité une telle procédure.

Si je crois qu’on devrait procéder, je me demande cependant si ce qu’on voit et entend peut encore avoir une influence sur les perceptions. Les positions sont tellement campées et la polarisation est telle que les sondages pointent vers un effet minime dans l'ensemble. Ceux qui appuient le président ne bronchent pas et ses adversaires sont simplement encore plus déterminés à le chasser du pouvoir.

Si les démocrates poursuivent les démarches avec autant de vigueur, c’est qu’ils souhaitent maintenir la pression sur le président le plus longtemps possible. On ne veut surtout pas que ceux qui souhaitent son départ aient le temps de changer d’idée, de revoir leur opinion. Surtout, les multiples sondages démontrent s'il y a un effet aux audiences, cet effet est perceptible principalement chez les indécis ou chez les électeurs indépendants. Voilà les véritables cibles de toute cette aventure.