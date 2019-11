BEAUDRY, Ginette

née Duquette



À Saint-Eustache, le 7 novembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Ginette Duquette, conjointe de M. Jean-Claude Beaudry.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Lise (Roger Desgroseillers) et Aline, ses beaux-frères, belles-soeurs, son neveu, ses nièces, ses petits-neveux, ses petites-nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre de 14h à 17h et de 19h à 20h au:3150, CHEMIN OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 20h au salon du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN.