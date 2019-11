BEAUCHAMP, Cécile

née Provost



À Varennes, le 12 novembre 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée Madame Cécile Provost, épouse de feu Claude Beauchamp et conjointe de Yvon Hamel.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Michel), Roland (Suzanne), Gisèle (Lévis), Huguette (Dany), feu Alain, ses neuf petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants, ses frères, Marcel (Jacqueline), Fernand (Léonie), Roger (Lorraine), ses belles-soeurs, la famille Hamel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 novembre 2019 de 11h00 à 13h30, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h30, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre Hospitalier Pierre-Boucher, 7e Nord, ainsi que du Centre d'hébergement Lajemmerais pour leur soutien et les soins exceptionnels et très humains prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation du Centre Hospitalier Pierre-Boucher ou du Centre d'hébergement Lajemmerais serait apprécié en la mémoire de Cécile Provost.