BOYER MARTEL, Thérèse



À Saint-Jérôme, le 18 novembre 2019, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée Mme Thérèse Martel Boyer, épouse de feu M. André Boyer.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Renée Paradis), Lauraine, feu André Jr et Benoît (Huguette Millette), ses petits-enfants Nathalie, Patrick, Ève-Lyne, David et Karl, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ses belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 novembre 2019 de 11h à 14h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 13h30 au salon de la :La famille aimerait remercier le personnel et la direction de la Résidence du Vergé, pour les bons soins prodigués lors des trois dernières années à Mme Martel.