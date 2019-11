CUSSON, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 15 novembre 2019, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Raymond Cusson, fils de feu Conrad Cusson et de feu Anastasie Chagnon, demeurant à Sorel-Tracy.M. Raymond Cusson laisse dans le deuil sa fille Annie (Hacene Boudiaf), ses frères : Denis (Pierrette Boisvert), Gilles (Carmel Sturgon), Réal (Diane Fortin), Lucien (Laurence Janelle), Maurice (Louise Allen), ses soeurs : Lucille, Denise (feu Richard Clément), Dianne (Martin Thibodeau), Angèle (feu Yvon Gosselin), feu Monique (Michel Lambert), Huguette, feu Réjeanne, Louise (Mario Bussière), Mireille (Marc Fréchette) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille désire remercier le personnel du 4D de l'Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués et la bienveillance manifestée à l'égard de M. Cusson.