LUSIGNAN, Jeanne

(née Désaulniers)



C'est avec regret que nous vous apprenons que, le 9 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, à Rosemère, est décédée Mme Jeanne Désaulniers, épouse de feu Jean-Marie Lusignan.Elle rejoint ses enfants Joanne et Claude, et laisse dans le deuil son fils Normand, sa fille Nicole (Gilles Gagnon), sa soeur Annette Désaulniers et son frère Raymond Dubé (Angèle Villemure), ses petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 23 novembre de 13h à 16h30. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.