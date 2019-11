Fin de saison et plein de questions

La fin de novembre annonce aussi la pause de nos intrigues pour la période des Fêtes. Ainsi, Brigitte, David, Anémone, Anne-Sophie, Bernard, Marie-Luce et les autres nous laissent patienter un peu, le temps de nous faire nos propres scénarios. Résumé des histoires laissées en suspens et de celles qui ont pris fin.

À suivre en janvier...

D’abord, il faut s’inquiéter pour Joëlle. David est un prédateur machiavélique. Non seulement il la séquestre mais il la torture physiquement et psychologiquement. Survivra-t-elle à son ravisseur ? Rosalie vit toujours sous l’emprise de ses parents quasi extrémistes. Qu’adviendra-t-il de sa progéniture à laquelle elle ne veut s’attacher ? Il y a aussi l’intensité d’Astrid qui jette son dévolu sur Claudie. Puis, il y a Brigitte qui venait de trouver un peu de paix auprès de Bruno. Un moment de bonheur qui s’est transformé en accident de la route. Des circonstances malheureuses qui brassent encore des secrets familiaux. Et si l’accident n’en était pas un ?

Anémone a tout fait pour oublier son passé. Mais sa maladie l’a obligée à rouvrir cette porte et... à vouloir connaître ses trois enfants laissés derrière. Joue-t-elle avec le feu ? Se met-elle en danger ? Vincent a de meilleures pistes qui la relient à la mort de sa sœur. Sébastien reçoit une visite troublante. Sa situation pourrait-elle changer ? Et Patricia n’entend pas à rire avec les magouilles de Valaire. Se peut-il que Ron vive un « déjà vu » ?

L’atmosphère sera à la fête pour le baptême du petit Charles mais la présence du père de Thomas va alourdir l’ambiance. Clara s’est rapprochée du père de son bébé mais est-ce assez pour tout chambouler ? Anne-Sophie pourra-t-elle vivre son amour pour Hubert au grand jour maintenant que Xavier purge sa peine ? Clara sera-t-elle prête à l’accepter dans la famille ? Véronique sera de retour à Cowansville. Bernard doit-il encore se méfier ? En prison, Gaétan Morneau reçoit une lettre de Xavier, lui-même incarcéré. Que nous cachent-ils ? Chose certaine, sa sécurité est menacée car il n’a pas que des amis. Et Raphaël, se retrouvera-t-il encore dans l’eau chaude ?

Flora ne vivra pas la maternité qu’elle aurait cru. Pourra-t-elle aimer son bébé même s’il est différent ? Sera-t-elle bien entourée ? Anaïs, Tommy et leurs parents sont de retour devant la juge. Josée aura-t-elle le courage de se vider le cœur ? Prendra-t-elle le parti de sa fille malgré ses craintes ? Rodge arrivera-t-il à accepter la situation pour ne pas perdre sa famille ? Tommy continuera-t-il à tenir tête à son père ? À l’école, Edwidge sera-t-elle prête à signer les papiers pour donner son enfant en adoption et ainsi arrêter de se mutiler ?

Marie-Luce et Francine trouveront-elles un terrain d’entente en ce qui concerne la possession de la ferme ? Le destin de l’agricultrice risque de tourner. Pourra-t-elle enfin respirer, elle qui va de malheur en malheur ? Vince qui rôde toujours en ville fait une demande de trop à Paul. Est-ce la fin de son règne de terreur ? Ou est-ce le début d’une nouvelle guerre de clans qui s’annonce ? Et Charles demeure introuvable, ce qui inquiète Corinne. Toujours obsédé par Laura, l’escorte qui ne veut plus lui offrir ses services, il l’épie à en devenir fou. Saura-t-il se contrôler ? On sait qu’il a le sang chaud et qu’il peut être impulsif ! Et qui est à l’origine de ce corps laissé en forêt ?

C’est loin d’être terminé

Il reste encore de nombreux épisodes avant la pause des Fêtes pour nos enquêteurs du 31. Où en sera l’enquête que mènent les affaires indépendantes sur l’écoute électronique sur Nancy Riopel ? Bruno pourra-t-il dormir bientôt sur ses deux oreilles ? Avec tout ce qui se passe du côté de la mafia italienne et de François Labelle, est-ce que Pouliot est en danger ? Luc Dionne maintient le rythme et nous garde bien alertes.

C’est fini !

Ariane Beaumont a toujours cherché à protéger les enfants dans les conflits pour lesquels on faisait affaire à ses services. Au fil des 5 saisons, elle n’a pas été ménagée. Elle a accompagné des causes sensibles avec beaucoup d’humanité. Elle a dû aussi panser ses propres plaies. Celles de son enfance marquée par le décès de son père et les cachotteries de sa mère et celle d’un début de carrière auprès d’un avocat véreux. La belle dont la grossesse est aussi une source d’inquiétude trouvera-t-elle un peu de paix ?

L’auteur Gilles Desjardins nous a offert 4 saisons d’intrigues bien ficelées. D’abord en huis clos alors que les enquêteurs Julie Beauchemin et Maxime Moreli ont cassé des personnages colorés en interrogatoire. Puis, nous avons exploré leurs propres failles et les liens qui se sont tissés entre eux.

On ne peut certifier que Plan B ne reviendra pas puisque chaque saison est complètement indépendante. Chose certaine, nous ne reverrons ni Florence ni sa famille. Voyager dans le temps avec l’agence Plan B n’est pas sans risque. Si certaines choses se réparent, d’autres changent le cours d’une vie et créent d’autres deuils. C’est à la fois l’ingéniosité et la cruauté de cette série originale.

Ça reviendra... différemment

