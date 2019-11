Je sors, je reste

Coup de cœur :

Spectacle

M pour Montréal

Photo courtoisie

Le festival M pour Montréal débutait sa 14e édition hier, dévoilant une programmation où la relève la plus prometteuse est mise de l’avant. Ce soir, les artistes Claudia Bouvette et son pop électro, Soran et son pop teinté de folk et le groupe Hip-Hop/Electro-Soul Busty & The Bass seront de la programmation. Une soirée au grand potentiel alors que ces artistes se situent peut-être à l’aube d’une carrière dépassant les frontières nationales.

Ce soir à partir de 21h à la Société des arts technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Je sors :

Lancement

Dissociation

Photo courtoisie

Le projet Dissociation propose une création artistique multidisciplinaire ayant pour influence et source d’inspiration le patrimoine sonore naturel du Québec. Au menu : captations sonores provenant d'une vallée située dans la région de Portneuf, contes, poésie et musique.

Ce soir à 20h au bar Le Ritz PDB, 179 rue Jean-Talon Ouest

Cinéma

Douleur et gloire

Photo courtoisie

Mettant notamment en vedette Antonio Banderas et Penélope Cruz, le film «Douleur et gloire» de Pedro Almodóvar dresse le portrait d’un réalisateur en souffrance face à ses souvenirs, ses premières rencontres, ses anciens amours. Il s’agit peut-être ici d’un des films les plus personnels du cinéaste espagnol.

Ce soir à 21h20 au Cinéma Beaubien

Événement

Heartbeat

Photo courtoisie

C’est ce soir qu’aura lieu la 6e édition de l’événement HeartBeat, une soirée bénéfice pour la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Plus de 400 jeunes professionnels et entrepreneurs ayant comme objectif de venir en aide aux patients aux prises avec des maladies du cœur seront présents pour l’occasion. Cocktail dînatoire, DJ, encan silencieux et bar ouvert sont prévus.

Ce soir à partir de 20h à la 1909 Taverne moderne, 1280, avenue des Canadiens-de-Montréal.

Spectacle

Isabelle Faust et Alexander Melnikov

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Invité dans le cadre de la série de concerts Pierre-Rolland de Pro Musica, le duo composé d’Isabelle Faust et d’Alexander Melnikov, respectivement violoniste et pianiste, présentera ce soir un spectacle riche en répertoire classique. Au programme : des œuvres de Beethoven, Stravinsky et Bartók.

Ce soir à 20h à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de Montréal, 300 boulevard de Maisonneuve Est.

Cinéma

The Irishman

Photo courtoisie

Applaudi par la critique, le nouveau film du réalisateur Martin Scorsese intitulé «The Irishman» et mettant en vedette Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci explore le crime organisé durant l’époque de l’après-guerre, sur plusieurs décennies, et ce raconté à travers les yeux de Frank Sheeran, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Ce soir à 21h au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

Télé

Fragile

Photo courtoisie

La série dramatique intitulée «Fragile», écrite par Serge Boucher, revient sur l’accident de voiture mortel de deux jeunes hommes que pourtant rien ne réunissait et tente d’en comprendre les raisons.

Disponible sur TOU.TV Extra à partir d’aujourd’hui

Album

Tropicale apocalypse – Louis-Philippe Gingras

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Louis-Philippe Gingras dévoilait la semaine dernière son tout nouvel album intitulé «Tropicale apocalypse» à travers lequel les thèmes souvent plus graves explorés à travers les textes, notamment l’environnement et l’angoisse de fin du monde, rejoignent des sonorités et des ambiances souvent très festives.

Disponible depuis le 15 novembre

Livre

Aalaapi

Photo courtoisie

Du collectif Aalaapi, la pièce de théâtre du même nom, publié chez Atelier 10, porte sur les témoignages de cinq jeunes femmes, écoutés à travers une radio d’un village du Nunavik, dont la vie est partagée entre le sud du Québec et le Grand Nord.

En librairie depuis le 19 novembre