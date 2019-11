Steeve Matthews: la passion d’un crooner

Steeve Matthews a toujours chanté. À l’âge de sept ans, il poussait la note dans de petites prestations improvisées devant quelques amis. Aujourd’hui, il monte et produit ses propres spectacles. Il s’offrira deux fois le Capitole, dimanche, avec Génération Crooners chante Noël.

Le chanteur de 54 ans est monté plusieurs fois sur les planches de la salle de spectacles de la place D’Youville. Il s’agira de sa cinquième visite en tant que chanteur et producteur.

Il sera accompagné, lors des représentations de 16 h et 20 h, par huit musiciens, trois choristes et une chorale de 58 jeunes de l’École du Petit-Prince, de L’Ange-Gardien.

«C’est un spectacle de Noël de type crooner avec des pièces de Frank Sinatra, Dean Martin, Michael Bublé et autres. Il y aura aussi des chansons françaises, quelques pièces de notre spectacle Hommage aux crooners américains et une de notre nouvelle production De Québec à Paris, que nous allons présenter en mars», a-t-il indiqué lors d’un entretien.

Steeve Matthews interprétera les Ave Maria, Sainte Nuit, Minuit chrétien, Le sentier de neige, Vive le vent, Blue Christmas et autres classiques de Noël.

Le chanteur originaire de Beauport gagne sa vie, depuis deux ans, avec sa compagnie Génération crooners. Il se produit dans des spectacles à grand déploiement et en duo avec sa conjointe violoniste Miroslava Sedianska.

«Ça va bien et on sent que ça progresse. On gravit les échelons à force de travail et de persévérance», a-t-il fait remarquer.

Un travail de tous les jours

À titre de producteur, Steeve Matthews fait tout de A à Z. Il vend même des billets.

«C’est un travail de tous les jours. Je fais le tour des hôtels pour aller parler de mon spectacle aux concierges des établissements et distribuer des flyers. Ça demande beaucoup d’investissement, mais ça rapporte», a-t-il mentionné.

Steeve Matthews a donné ses premières prestations dans des solages de maisons en construction, entouré de quelques amis. Il avait sept ans.

Timide et gêné, il s’est retrouvé, malgré lui, à participer à un concours de chant à la défunte Brassethèque, au Carrefour Beauport. C’était en 1995. Il avait 30 ans.

«J’ai reçu un coup de fil de l’animateur de ces soirées, un dimanche soir, pour me dire que j’étais pour chanter le mercredi. Je n’étais pas du tout au courant. C’est ma sœur qui m’avait inscrit. J’ai décidé de foncer», a-t-il laissé tomber.

Steeve Matthews a gagné le concours, il en a fait d’autres et il a monté son groupe, les Nightbirds.

«J’aimais ça. C’était en moi», a-t-il raconté.

En 2003, il chantait professionnellement pour la première fois, avec la revue musicale American Crooners.