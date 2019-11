MONTRÉAL | Le 42e Salon du livre de Montréal s’ouvre aujourd’hui, dès 9 h, à la Place Bonaventure.

Pendant six jours, les amoureux des bouquins pourront s’en donner à cœur joie à travers les 300 activités proposées et rencontrer plus de 2000 auteurs, qui offriront séances de dédicaces, ateliers et tables rondes.

Différents genres de littérature seront mis de l’avant (jeunesse, bande dessinée, poésie, conte, polar, récit, littérature de l’imaginaire et essai), et des thématiques allant du bien-être aux médias, en passant par l’histoire, la parentalité et l’environnement, serviront de fil conducteur à plusieurs animations.

Entre autres nouveautés, le Salon du livre de Montréal proposera cette année une nouvelle aire de repos à l’Agora, dans son espace central, une zone jeunesse dédiée aux lecteurs enfants, une matinée pour les tout-petits de 4 et 5 ans et une section du livre audio bonifiée.

Les invités d’honneur du rendez-vous 2019 sont Enki Bilal, Fanny Britt, Jean-Paul Daoust, Tristan Demers, Antonine Maillet, Andrée Poulin, Webster et Sheila Watt-Cloutier.

L’an dernier, plus de 120 000 visiteurs avaient pris part à l’événement.

Le 42e Salon du livre de Montréal se conclura le lundi 25 novembre, sur le coup de 15 h.

La foire du livre doit l’an prochain quitter la Place Bonaventure, qu’elle occupe depuis 1978, et transporter ses pénates au Palais des congrès.