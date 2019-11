Le CP met la main sur Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec

CALGARY – Le Canadien Pacifique (CP) a annoncé mercredi l’acquisition de la compagnie Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (CMQ), anciennement la Montreal, Maine & Atlantic Railway qui avait été impliquée dans la tragédie de Lac-Mégantic en juillet 2013.

Le CP a conclu une entente définitive pour se porter acquéreur de Fortress Transportation and Infrastructure Investors (FTAI), qui exploite CMQ.

Par communiqué, on a précisé que CMQ dispose de lignes ferroviaires s’étendant sur 774 kilomètres, la majorité au Québec et dans l’État du Maine.

«La transaction, qui aura pour effet de prolonger le réseau de CP, permettra aux clients du CP d'avoir un accès continu, sécuritaire et efficace aux ports de Searsport (Maine) et de Saint John (Nouveau-Brunswick), par l'entremise de la Eastern Maine Railway Company (EMRY) et du Chemin de fer du sud du Nouveau-Brunswick (NBSR), préservant et renforçant ainsi la concurrence», a précisé le CP.

«Cette acquisition stratégique donne au CP un véritable réseau ferroviaire pancanadien et une présence accrue dans l'est des États-Unis», a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP.

«Avec un meilleur accès aux ports, plus de repères sur la carte et notre modèle d'exploitation ferroviaire précise, nous sommes confiants que cette transaction apportera des avantages à toutes les parties prenantes dans le futur», a-t-il poursuivi.

La transaction devrait être conclue d’ici la fin de l’année et est assujettie aux conditions habituelles.