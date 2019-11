Le grand bouleversement de la photo numérique

Le photographe et auteur Sébastien Raymond publie un nouvel essai sur les répercussions déterminantes qu’a provoquées l’arrivée du numérique sur notre rapport à la photographie.

«Il y a deux tendances qui se détachent vraiment, a indiqué d’emblée Sébastien Raymond, auteur de l’essai "Le temps d’une photo". D’abord, la photographie est devenue un outil ordinaire et est pratiquée non pas uniquement par des photographes, mais également par des gens qui prennent des images pour documenter leur quotidien.»

«Et, parallèlement, a-t-il poursuivi, la véritable photographie comme moyen d’expression s’est grandement développée grâce au numérique. Deux chemins différents, donc, qui parfois se rencontrent.»

Le photographe, qui cumule aujourd’hui 30 ans de pratique, estime d’abord que l’arrivée de ces nouvelles technologies a contribué à changer notre rapport à cette forme d’expression artistique, et ce, jusqu’à en dénaturer parfois le contenu.

«Il y a beaucoup de gens qui vont penser être photographes, s’exprimer avec la photographie, mais qui, en fait, font l’erreur de confondre le moyen d’expression avec le moyen de valorisation, a expliqué l’auteur. Toutes les photos qui sont destinées quotidiennement à être publiées sur les réseaux sociaux, finalement, elles représentent un moyen d’exister, un moyen de valorisation, et on en vient à perdre l’idée de photographie qui est de raconter des histoires, de parler de soi.»

En parallèle, la démocratisation des outils nécessaires à la photographie qu’a permis l’arrivée du numérique en a développé grandement la pratique.

«Ça a permis également à une certaine partie de la photographie de réellement exister, a insisté Sébastien Raymond. La photographie d’exposition a eu cette possibilité d’exister de par sa généralisation auprès du très grand public; ça a permis à la photographie d’entrer dans les musées, d’être exposée de plus en plus.»

Photo Courtoisie

Souvenirs

Si le numérique fournit les outils nécessaires pour emmagasiner une quantité impressionnante d’images, il contribue dans le même élan à transformer la manière dont on archive notre quotidien.

«À partir du moment où vous faites, 10, 20, ou 100 photos quand vous êtes en voyage, vous ne faites plus fonctionner votre mémoire, a poursuivi le photographe. Vous vous déchargez de la responsabilité de vous souvenir. D’ailleurs, plus personne ne connaît cinq numéros de téléphone par cœur. Toute la technologie dont on dit qu’elle va nous rendre libres, en fait, elle nous asservit d’une certaine manière. On ne parvient plus à fonctionner seul, on a toujours besoin d’un support visuel pour se souvenir.»

Le livre «Le temps d’une photo» est disponible en librairie depuis le 5 novembre.