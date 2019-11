Porter le fardeau

Il y a de cela environ 12 ans, j’ai frôlé la mort et ce n’est pas pour une raison très épique. Je n’ai pas fait une embardée spectaculaire, sauvé un enfant d’un incendie ou tenté de battre un record Guinness.

J’ai simplement eu une gastro. Pas une gastro spéciale particulièrement violente. La bonne vieille gastro qu’on attrape environ une fois par année (ou 16 si on a des enfants en garderie).

En fait ce n’est pas tant la gastro qui a failli me tuer, mais moi et mon diabète. Cela ne faisait pas très longtemps que j’avais eu mon diagnostic de diabète de type 1 et je n’avais jamais vécu de gastro tout en étant diabétique. Étant donné que les taux de sucre dans mon sang ne sont pas régulés automatiquement, je dois le faire moi-même. Quand je suis éveillé et alerte il n’y a pas de problème, je suis capable de gérer. Mais quand je suis malade, affaibli et surtout déshydraté, c’est là que le fun commence.

Étant donné que mon taux de sucre était anormalement élevé, je buvais de beaucoup trop grosses quantités d’eau en peu de temps, ce qui faisais que je vomissais et donc me déshydratais à vitesse grand V.

Ce sont les policiers et les ambulanciers qui ont ouvert la porte de mon appartement. J’étais à ce moment-là tellement déshydraté que je n’avais même plus d’urine dans ma vessie. Mon corps cherchait l’eau où il le pouvait.

Quelques heures, même quelques minutes de plus, et c'en était fait pour moi. Mon coloc (à l'extérieur à ce moment-là) n'avait pas de nouvelles de moi; il a alors contacté ma soeur, qui elle a contacté mon parrain qui a finalement appelé les secours qui sont venus cogner chez moi et son entrés, pour me sauver la vie.

Je me suis remis assez rapidement de tout ça. Je classais le tout dans mon dossier (trop épais) de bad lucks de la vie. Sans trop en faire de cas.

C’est dernièrement que cet évènement est revenu dans le fil de mes pensées. Quand ma fille a attrapé une gastro à la garderie. Rien de plus classique me direz-vous? Et vous avez raison. Mais c’était plus fort que moi je me demandais ce qui allait se passer. Elle n’a pas de problème de santé comme moi, elle a passée au travers comme tout le monde.

Force est d’admettre qu’il y a deux Simon. Le Simon malade depuis sa naissance qui est habitué de passer au travers des petits aléas de la vie. Et le Simon papa qui souhaite que jamais ses enfants n’aient à passer au travers ce qu’il a vécu.

C’est aussi à ce moment que j’ai compris que ce jour-là, où l’on m’a trouvé presque sans vie, ce n’est pas moi qui ai le plus souffert. Ce sont mes parents qui auraient tellement souhaité prendre ma place.

Je comprends maintenant que le pire fardeau est celui qui est porté par quelqu’un qu’on aime.