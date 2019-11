Quelques questions

L’actualité nous stresse, nous laissant fréquemment sans réponses, et nous sommes là à attendre, vivant dans l’inconnu, l’angoisse.

Ce sera très long avant de savoir si la venue pourtant triomphale de Thierry Henry à la barre de l’Impact changera quelque chose.

Le départ de Sabia de la direction de la Caisse de dépôt et placement, c’est négatif et déroutant dans la vie du monde.

On aurait dû nous annoncer la venue de son remplaçant en premier. Là, nous aurions eu l’impression de vivre quelque chose de nouveau, d’évolutif.

C’était bien beau de le voir au guichet, mais quand Donald Brashear deviendra-t-il gérant ou même bouncer au Tim de Québec ?

Comment un milliardaire comme Laliberté peut-il s’en sortir dans sa petite affaire de dope en Polynésie ? Intéressant.

Quelle sera la prochaine sortie d’Éric Lapointe ?

Combien de temps Andrew Scheer mettra-t-il à comprendre qu’il n’est pas de taille ? Dans combien de temps Patrick Bruel se paiera-t-il un massage ?

Vous êtes embêtés, n’est-ce pas ?

ON VEUT SAVOIR

Le PQ est-il un parti mort et presque enterré ?

SNC-Lavalin réussira-t-elle à redevenir une compagnie et Eugénie­­­ Bouchard gagnera-t-elle un seul autre tournoi d’ici la fin de sa carrière ?

Nos interrogations vont beaucoup plus loin que le Canadien en série et les niaiseries de la marmotte. Trudeau tiendra-t-il 4 ans en minoritaire ? Et la troisième voie ? Et les Nordiques ? Et les Expos ? Et Cole Caufield peut-il devenir un Guy Lafleur avec la taille d’un lutin ? Denis Coderre reviendra-t-il ? Reverra-t-on Don Cherry ?

C’est un peu pour ça qu’on est sur les nerfs.

PETIT GUIDOU

Au moins, c’est commode le verglas. Charles Hudon peut faire Laval-Montréal en patins.

Version américaine : Mon beau sapin, que j’aime ta « panure ».

Macho : individu qui parle en mâle des femmes.

Une minute, ça peut être très long quand t’es du mauvais côté de la porte de salle de bain.

Don Cherry a fait un examen de conscience et il a coulé.

À DEMAIN

Et Maxime Bernier ?