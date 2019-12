Quelques trucs pour diminuer votre facture d’électricité cet hiver

Ah l’hiver, avec sa slush, ses températures négatives et les factures d’électricité qui montent au plafond.

Alors que le chauffage et l’eau chaude comptent pour 70% des factures d’électricité, l’hiver s’annonce coûteux. Déjà fin 2018, la facture d’électricité avait augmenté en moyenne de 8% après une vague de froid.

Voici quelques conseils pour éviter au mieux ces inconvénients sans pour autant se les geler cet hiver.

Programmer votre thermostat

Le fait de programmer votre thermostat vous évitera les gaspillages inutiles d’énergie et de chauffage. Par exemple, vous pouvez le programmer de telle sorte que le chauffage augmente un peu avant votre réveil, diminue lors de votre départ au bureau, remonte un peu avant votre arrivée et baisse à nouveau au moment de vous mettre au lit.

Selon certaines estimations, cela pourrait vous économiser entre 10 et 20% sur votre facture d’énergie.

Crédit: Unsplash

Garder le filtre de votre chaudière propre

Si vous avez une chaudière, il est important de garder le filtre propre. Cela permet une meilleure circulation de l’air dans les tuyaux et donc un chauffage plus efficace et moins coûteux.

Installer des coupe-froid

On connaît tous les petits courants d’air que laissent passer les dessous de porte ou les coins de fenêtres. Pour pallier ces infiltrations d’air et la perte de chaleur conséquente, vous pouvez installe des coupe-froid. Ce n’est pas très cher et ça vous gardera au chaud.

Crédit: Unsplash

Calfeutrer les fissures avec du silicone

Il n’y a pas que les portes et les fenêtres qui laissent passer l’air. Parfois, votre appartement peut avoir des petites fissures au sol, sur les murs ou autour des conduits. Une solution simple et peu chère qui ne prendra pas beaucoup de temps de votre fin de semaine est le calfeutrage au silicone.

Les deux derniers points sont importants puisque le coût du chauffage dépend beaucoup de l’isolation de votre maison. Vous avez beau augmenter le thermostat, la chaleur s’échappera par les petits trous.

Crédit: Unsplash

Laisser le four ouvert après l’avoir utilisé

Vous préparez un délicieux petit repas pour vous et votre moitié. Vous préchauffez le four comme indiqué dans la recette, vous y mettez le plat une fois atteinte la bonne chaleur et vous fermez le four le temps de la cuisson.

Vous croyez que c’est fini? Non. Une fois sorti votre souper, vous pouvez laisser la porte du four ouverte pour que la chaleur se propage dans votre appartement. Deux utilisations pour le prix d’une.

Vous habiller en conséquence

Crédit: Unsplash

En hiver, même chez vous, vous pouvez vous habiller assez chaudement pour éviter de trop chauffer votre demeure. Plutôt que de porter des shorts et des t-shirts légers, vous pouvez garder votre coton ouaté et vous poser sous une couverture confortable. C’est aussi fait pour ça l’hiver. Option: Le chocolat chaud ou la tasse de thé devant Netflix.

Cela vous permettra notamment de baisser la température de votre thermostat pour faire des économies. D’après Hydro-Québec, la diminuer d’un degré Celsius permettrait de réduire de 5 à 7% les coûts de chauffage.

Ces conseils, en plus de nous économiser quelques dollars en hiver, sont également un moyen de préserver l’environnement à notre échelle individuelle. C’est un bon début.