Remontée victorieuse des Cataractes

Les Cataractes ont inscrit six buts sans réplique pour revenir de l’arrière et l’emporter 6 à 3 contre les Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir, à Shawinigan.

Il s’agit d’une quatrième défaite consécutive pour les Voltigeurs.

C’est Kirill Nizhnikov qui a inscrit le but gagnant, au milieu du troisième vingt, en avantage numérique. Tyson Hinds et William Cummings ont complété le travail en fin de rencontre en marquant chacun dans un filet désert.

Des réussites de Jérémy Lapointe, Xavier Simoneau et Jacob Dion avaient permis aux visiteurs de prendre une avance de 3 à 0. Les favoris de la foule ont répliqué en marquant trois buts en deuxième période, dont un en supériorité numérique. C’est Xavier Bourgault qui a créé l’égalité avec son 11e but de la campagne.

Le gardien Antoine Coulombe a réalisé 23 arrêts devant le filet des Cataractes tandis qu’Anthony Morrone a cédé quatre fois sur 20 tirs à l’autre bout de la patinoire.

Du côté de Rouyn-Noranda, Vincent Marleau a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 4 à 3 aux Huskies face aux Tigres de Victoriaville. Ryan MacLellan, Olivier-Luc Haché et William Rouleau ont également secoué les cordages pour l’équipe locale.

Les Islanders gagnent le match des lève-tôt

Plus tôt en journée, à Charlottetown, les Islanders ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 5 à 3, dans un duel ayant commencé à 10 h du matin (9 h à l’heure du Québec).

Pour cette partie dédiée aux élèves du secteur, les favoris locaux ont marqué les deux buts de la première période, qui ont été l’œuvre de Brett Budgell et de Liam Payton. Au retour du vestiaire, Noah Laaouan, Cédric Desruisseaux et Xavier Bernard ont permis aux vainqueurs de prendre une avance de quatre buts. Matthew Welsh a repoussé 37 tirs.

La formation de l’Île-du-Prince-Édouard a remporté 14 de ses 25 matchs jusqu’ici.

Nathan Légaré, Thomas Ethier et Gabriel Proulx ont compté dans une cause perdante. Dakota Lund-Cornish a été cloué au banc après avoir cédé cinq fois en 20 lancers. Lucas Fitzpatrick a pris le relais au milieu de l’affrontement et a bloqué les 15 rondelles dirigées vers lui.