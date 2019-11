Bruce Dickinson avec l'OSQ: quand rock et classique se rencontrent

Tous les regards seront tournés vers Bruce Dickinson, jeudi soir et vendredi, au Palais Montcalm, mais la présentation à Québec du Concerto For Group and Orchestra constitue aussi une chance unique de voir et entendre une des rares œuvres qui marie le rock avec la musique classique, estime le chef d’orchestre Paul Mann.

Ce sera d’ailleurs la première fois que Mann, qui l’a dirigé une cinquantaine de fois, s’y frottera depuis le décès de son compositeur, le claviériste de Deep Purple Jon Lord, en 2012.

«Il aurait adoré ça, dit-il. Jon appartenait autant au rock qu’au classique. Il comprenait et aimait ces deux univers. L’œuvre invente un endroit où le meilleur de ces deux mondes se rencontre.»

Joué pour la première fois en 1969 par Deep Purple et le Royal Philharmonic Orchestra, à Londres, le Concerto for Group and Orchestra a connu une seconde vie en tournée à la suite de son trentième anniversaire, en 1999, sous l’égide de Paul Mann, qui a aussi pris part à l’enregistrement d’une version studio avec Lord et Dickinson, en 2011.

Photo d’archives, Stevens Leblanc

La bonne attitude

Cette fois, pour le cinquantième anniversaire, le chanteur d’Iron Maiden unira ses forces à l’Orchestre symphonique de Québec et le Paul DesLauriers Band. D’abord pour interpréter le concerto, puis pour revisiter cinq chansons de Deep Purple.

À Québec depuis quelques jours pour présider les répétitions, Paul Mann a eu de bons mots pour le groupe de blues de même que pour les musiciens de l’OSQ.

«Ils ont la bonne attitude. Parfois, les orchestres sont méfiants quand ils doivent jouer une œuvre avec un groupe rock. Ce qui est compréhensible. Pas ici. Ils ont embarqué d’emblée et jouent vraiment bien.»

Éloges pour Bruce

De Bruce Dickinson, M. Mann dit que les gens qui ne le connaissent que par Iron Maiden ignorent à quel point il possède une capacité d’analyse hors du commun, comme lui-même l’a constaté dans les studios d’Abbey Road en 2011.

«Ce jour-là [quand il a enregistré les pistes vocales], il a vraiment repoussé ses limites pour trouver la meilleure façon d’exprimer ce qu’il y a dans cette musique. C’est une qualité spéciale qu’il apporte au concerto et qui est différente de son style habituel.»

Paul Mann sait que l’arrivée de Dickinson sur scène, lors du second mouvement après quinze minutes de musique, fera bondir la foule. «Je suis certain que l’atmosphère sera particulière parce que ce qu’on fait ici est inhabituel.»