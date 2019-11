Travailler dans la construction : mythes et réalités

Jessica Dostie – 37e AVENUE

Alors que les travailleurs de la construction sont tout juste de retour de vacances, c’est le moment tout indiqué pour se pencher sur les idées préconçues qui s’attachent à ce secteur d’emploi et sur ce qui se passe réellement dans l’industrie.

C’est un domaine pour les cancres : faux

Certains mythes ont la vie dure, à commencer par celui voulant que les travailleurs de la construction se soient orientés vers ce domaine en raison de leurs difficultés scolaires. « Ce n’est ni sexy ni valorisé, déplore l’ébéniste et chroniqueuse Stéphanie Lévesque. Mais il ne faut pas être un deux de pique pour devenir électricien, puisqu’il faut entre autres être capable de jouer dans les fils électriques et de calculer l’intensité du courant électrique. » De fait, avoir la bosse des maths est un atout certain pour quiconque s’intéresse aux métiers de la construction, du plombier qui calcule la pente des tuyaux à l’ébéniste qui doit réaliser des coupes dans des angles précis, sans oublier le carreleur ou le peintre, qui sont constamment appelés à déterminer l’aire des surfaces à couvrir.

La pénurie de main-d’œuvre est critique : vrai

En dépit de tous les efforts déployés pour attirer la relève dans les formations professionnelles et techniques, les jeunes ne se bousculent pas au portillon. « Les entrepreneurs doivent refuser des contrats par manque d’employés. Les imprévus deviennent vraiment leurs bêtes noires, parce qu’ils manquent d’effectifs pour y faire face », résume Stéphanie Lévesque. Selon elle, il est urgent de réhabiliter ces corps de métiers et de convaincre tant les élèves du secondaire que leurs parents (« surtout les parents », souligne-t-elle) que ce n’est pas honteux de choisir le secteur de la construction. « Il faut réaliser que l’université n’est pas pour tout le monde. Certaines personnes sont meilleures dans le concret. » Dans le but de remédier au problème et de créer des occasions de recrutement, l’Association de la construction du Québec organise d’ailleurs le premier salon Chantier de l’emploi, qui aura lieu les 18 et 19 octobre, à Québec.

C’est un monde d’hommes : plutôt vrai

Les hommes sont majoritaires sur les chantiers – la Commission de la construction du Québec n’y dénombrait que 2,1 % de femmes en 2018. Même si le pourcentage de travailleuses dans le secteur augmente constamment, leur intégration reste le nerf de la guerre, estime Stéphanie Lévesque. « Les mentalités ne changent pas vite », témoigne-t-elle. En 20 ans de carrière dans le domaine, elle a entendu son lot de commentaires l’invitant à retourner à ses chaudrons... « Heureusement, ajoute-t-elle, les jeunes n’embarquent pas dans ce mouvement. » C’est donc dire que les choses risquent d’être un peu plus faciles pour la gent féminine à mesure que la vieille garde prendra sa retraite.

Les tâches sont répétitives : faux

Travailler dans la construction, c’est aussi s’assurer de travailler dans un milieu stimulant. « La routine s’installe à partir du moment où on travaille toujours au même endroit, ce qui n’est vraiment pas le cas en construction », indique Stéphanie Lévesque. Chaque chantier comporte son lot de défis, sans compter sur les imprévus qui ne manqueront pas de surgir, qu’on œuvre dans la construction neuve ou dans la rénovation et qu’il s’agisse d’un projet résidentiel, commercial ou encore institutionnel.