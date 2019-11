Résultats en hausse chez Lowe's et vastes compressions partout au Canada

L’Américaine Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) a dévoilé ce matin un bénéfice net de 1 milliard US $ au troisième trimestre 2019, en hausse par rapport au bénéfice de 629 millions $ enregistré à la même période de 2019.

Ces résultats contiennent des dépenses de 53 millions US $ reliés à un vaste « examen stratégique » de ses activités au Canada au cours du trimestre clos le 1er novembre.

« Cet examen a entraîné des dépréciations d'actifs de longue durée et un changement au sein de l'équipe de direction canadienne au troisième trimestre », explique le quincailler dans un communiqué.

Lowe’s va notamment fermer 34 magasins sous-performants au Canada, éliminer certaines bannières de magasins canadiens, réorganiser la structure de soutien des entreprises partout au Canada et rationalisez l’évantail de produits parmi les bannières simplifiées des magasins canadiens.

« Bien que nous ayons encore du travail à faire, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour bâtir un meilleur Lowe's et générer une croissance rentable à long terme. Nous sommes engagés envers le marché canadien et prenons des mesures décisives pour améliorer leur rendement et leur rentabilité », a indiqué le PDG Marvin Ellison dans un communiqué.

Plus de détails à venir...