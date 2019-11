Trop d’occasions manquées

S’il souhaite demeurer au plus fort de la course dans la division Atlantique, le Canadien devra s’assurer de ne pas échapper de points contre des formations qui en arrachent.

D’accord, les Sénateurs traversent actuellement leurs meilleurs moments de la saison. Mais à l’instar des Blue Jackets, les adversaires de la veille, les attentes ne sont pas très élevées cette saison chez les représentants de la capitale canadienne.

Or, en 24 heures, le Canadien n’a pu récolter qu’un maigre point. En ajoutant celui de samedi face aux Devils, une autre équipe énigmatique, le Tricolore n’en a ajouté que deux depuis sa superbe victoire face aux Capitals de Washington.

Dans le mur

Comme il l’avait fait à Columbus, Claude Julien a pointé le manque d’opportunisme de ses ouailles pour expliquer ce revers.

« On ne joue pas du mauvais hockey, mais on ne finit pas. Quand tu ne finis pas, tu donnes l’occasion à l’autre équipe de rester dans le match. Ils ont fini par trouver le moyen de gagner, a indiqué l’entraîneur du Canadien. C’est ça qui est frustrant. Nos chances sont là. Mais on semble avoir frappé un mur dans la production, c’est ce qui fait mal.

« Nous devons retrouver notre confiance offensivement. Il y a des aspects où nous devons nous améliorer même si, dans l’ensemble, notre jeu est assez bon, a-t-il ajouté. Il y a eu de la paresse de la part de nos attaquants en prolongation (Tatar, Suzuki). Nous avons perdu un point. »

Une absence qui se fait sentir

On peut se demander si l’absence de Jonathan Drouin ne se fait pas déjà sentir. Certains diront qu’il n’avait pas noirci la feuille de pointage à ses deux derniers matchs avant de subir son opération au poignet. N’empêche que sa créativité amenait une belle énergie à l’équipe.

Que ce soit le cas ou non, le Canadien devra retrouver une façon faire bouger les cordages de façon plus régulière. Ses succès rencontrés jusqu’ici cette saison reposent en grande partie sur sa capacité à marquer des buts. On ne domine pas la LNH (à égalité avec Washington) pour le nombre de buts inscrits à forces égales (52) par hasard ou par chance.

« Plus la saison va avancer, plus les buts seront difficiles à marquer. Il faudra aller au filet davantage et montrer plus d’agressivité quand nous y sommes. Oui, on y va encore, mais il manque un petit quelque chose. Il faut le faire pendant 60 minutes », a analysé Phillip Danault.

C’est justement de cette façon que Nick Suzuki a fait bouger les cordages, mercredi. Voilà donc l’exemple à suivre.