Un adolescent de 17 ans porté disparu à Joliette

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un adolescent de 17 ans, de Joliette, porté disparu depuis cet été.

Raphaël Edoryan Mbiaga Boum a été vu pour la dernière fois au cours de l’été 2019. La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il pourrait se trouver à Montréal ou à Repentigny.

L’adolescent mesure 1,78 m (5pi 10 po) et pèse 70 kg (155 lb). Il a les cheveux et les yeux noirs et il a la lettre «A» tatouée sur l’avant-bras gauche.

Toute personne ayant des informations pouvant permettre de la retrouver peut communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle au 1 800 659-4264.