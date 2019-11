Un éleveur de chiens accusé d’agression sexuelle sur un mineur

Un éleveur de chiens du Centre-du-Québec aurait agressé sexuellement un garçon de 16 ans qui est décrit comme ayant un léger retard mental.

Patrick Carrière a été accusé le 23 février 2016 de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels commis à l’endroit d’un garçon âgé de moins de 16 ans. Son procès d’une journée a eu lieu mardi au palais de justice de Drummondville.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 1er juin et le 31 août 2015. L’homme de 43 ans aurait notamment fait une fellation à sa victime, en plus de lui demander de se masturber et d’avoir une relation sexuelle complète avec lui.

«Il y aurait eu tout ce qui peut se passer en matière de relation sexuelle [...] Je vous soumets que, pour un seul événement, c’est invraisemblable», a plaidé l’avocate de Patrick Carrière, Me Isabelle Castonguay.

La victime présumée, qui vit avec un important trouble déficitaire de l'attention, s’est décrite en cour comme étant plus jeune que son âge sur le plan psychologique.

L’accusé, qui réside à Saint-Guillaume, près de Drummondville, en est à son second procès dans cette affaire. Il avait été reconnu coupable des mêmes chefs d’accusation en juillet 2018. Puis, en février dernier, la Cour d’appel du Québec avait statué que le juge avait erré en droit lorsqu’il s’était appuyé sur la mauvaise moralité de l’accusé pour le déclarer coupable.

Il nie tout

Carrière semblait nerveux, hier, lors de son témoignage. Il a nié catégoriquement les gestes qui lui sont reprochés et a présenté une tout autre chronologie des événements.

«Je suis sorti de ma salle de bain avec le tube de crème pour soulager son irritation à l’aine, ses culottes étaient baissées et il faisait des mouvements avec son pénis. Je lui ai dit: “Voyons, arrête ça.” [...] Quand on crème quelqu’un, on se souvient de faire ces choses-là. Avec le recul, je n’aurais pas dû lui mettre la crème», a indiqué Carrière.

La procureure, Me Claudie Gilbert, ne l’a pas cru.

«C’est farfelu et invraisemblable. Il a préalablement indiqué que le garçon était “fermé comme une huître”, mais il décrit le comportement inverse avec une situation d’ouverture sexuelle qu’il prétend avoir vue chez la victime», a-t-elle mis en relief.

Le juge Conrad Chapdelaine rendra son verdict le 14 février prochain au palais de justice de Drummondville.