CHEVRIER, Yvette

née Gauthier



À St-Hyacinthe, le 20 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Yvette Gauthier, épouse de feu Monsieur René Chevrier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Danielle Michaud), Réjean (Pauline Desmarais), Hélène (Michel Beaudoin), Nicole (André Raymond), Lucie (Alain Castonguay), Claudette (Richard Béland), Madeleine (Gérald Lapierre), Gaétan (Annie Labonté), Yvon (Mélanie Viau), ses 14 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants,ses belles-soeurs, Rita, Marguerite et Louise, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le vendredi 22 novembre 2019, de 19h à 22h, le samedi 23 novembre 2019, de 8h à 10h. Une cérémonie sera célébrée en l'église de St-Simon située au 4, rue St-Jean-Baptiste à 10h30.En mémoire de madame et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec ou la Société canadienne du cancer.