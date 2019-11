Thériault, Francine



C'est avec une profonde tristesse quenous vous annonçons le décès deMadame Francine Thériault.Elle nous a quittés subitementle mardi 19 novembre 2019.Elle était l'épouse de Louis Lamontagneet le coeur des Résidences FunérairesFamiliales F. Thériault inc.Elle laisse dans l'épreuve, son époux et complice de sa vie Louis Lamontagne; son fils, dont elle était si fière, Louis-Simon Lamontagne et sa conjointe Marie-Eve Guindon; ses petits-fils adorés Louis-Olivier et Collin qui lui apportaient tant de bonheur; sa grande famille des Résidences Funéraires F. Thériault inc.; son frère Michel Thériault; sa belle-soeur Luce Lamontagne et son époux Jacques Dubé; son beau-frère André Lamontagne et sa conjointe Carmen Mawn; sa filleule Léa Gouger, son neveu et ses nièces, de nombreux amis(es) dont Richard, Micheline, Lincoln et Hélène.Vous pourrez lui rendre hommage le dimanche 24 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que lundi, jour des funérailles à partir de 10hau salonLes funérailles auront lieu le lundi 25 novembre 2019 à 14h en l'église de St-Félix-de-Valois. Madame Francine Thériault sera inhumée au cimetière Ramsay de l'entreprise familiale.F. Thériault inc. Résidences Funéraires FamilialesEntreprise reconnue Distinction de la Corporation des Thanatologues du Québecet Professionnalisme Certifié BNQ 9700-699