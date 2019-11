LAUZON, Jacqueline



À Verdun, le 15 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Lauzon, conjointe de feu Roger Ruel.Elle laisse dans le deuil ses filles Micheline Bégin (Luc Alarie) et Nicole Bégin (Robert Marchand), sa soeur Yvette Gagnon, ses petits-enfants, Annie, Jean-Martin, Jasmine et Camille, ses arrière-petits-enfants, Rosemarie, Christophe, Alexandre, Joëlle, Èva, Liam, Lionel et Itzel, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre 2019 de 8h30 à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 23 novembre 2019 à 11h, à l'église Sainte-Catherine Labouré, située au 9370 rue Clément, LaSalle et de là au Cimetière de Labelle.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Champlain et Manoir de Verdun serait apprécié.