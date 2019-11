7 questions geek à Jean-François Provençal

C’est connu, l’humoriste Jean-François Provençal est un homme de multiples passions et c’est la musique qu’il met de l’avant ces jours-ci avec Nouvelles chansons funney, un spectacle en rodage qu’il livre avec son frère d’armes Julien Corriveau.

En attendant leur passage au Terminal ce 25 novembre, on a posé des questions geeks au bonhomme et, évidemment, on n’a pas été déçus!

Ton premier contact avec les jeux vidéo, c’était quoi?

J'ai commencé à jouer aux jeux vidéos quand j'étais très jeune. Sur DOS, il y avait un jeu de course de chars et un jeu d'atterrissage d'avion. C'est pas mal tout ce dont je me souviens! Sinon le premier jeu auquel j'ai réellement joué pour vrai étant jeune c'est Super Mario Bros. qui venait juste de sortir.

À quoi tu joues ces jours-ci?

Ces temps-ci, je joue pas mal avec ma Nintendo Switch. J'adore le nouveau jeu Luigi's Mansion 3. Des petits puzzles facile à réaliser et très bien scénarisés. Sinon je joue aussi à Dragon Quest 11, un JRPG. La trame sonore est magnifique.

T’es en concert avec ton partenaire Julien Corriveau dans le cadre d’un spectacle nommé Nouvelles chansons funney. De quoi parlent ces nouvelles chansons funney, justement?

De toutes sortes de choses. On est en période de rodage alors on essaie beaucoup d'affaires différentes. En ce moment on est dans une grosse période de chansons de Noël. On risque de ne garder qu'une chanson des trois qu'on a composées. Alors faut venir voir les shows de rodage parce qu'il y a énormément de matériel qu'on va peut-être jouer juste une ou deux fois. En plus on improvise beaucoup en show!

Allez-vous prendre la route avec Nouvelles chansons funney comme vous l’avez fait avec votre spectacle Amis pour la soirée?

Oui c'est sûr! Le but en ce moment c'est de se bâtir un bon 1h30 et de faire une tournée partout. J'ai aucune idée du temps que ça va prendre, mais je ne dirais pas avant un bon neuf mois, certain. C'est long écrire des bonnes tounes comiques!

Un studio t’offre de produire le jeu vidéo de tes rêves avec des moyens illimités. De quoi a l’air ce jeu vidéo?

Je ferais un jeu super absurde. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'y pense souvent. Je ferais un jeu avec beaucoup d'histoire, quelque chose dans le style de la série Monkey Island ou encore Grim Fandango. Quelque chose de surréaliste aux max. Genre quelqu'un qui est prisonnier d'un rêve et qui doit en sortir.

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel?

J'aimerais ça avoir le pouvoir de répondre à cette question-là pis que tout le monde fasse «WOW!». Malheureusement, je ne l'ai pas.

Finalement, la question classique: ce qui s’en vient pour toi au cours des prochaines semaines?

Plusieurs choses, d'abord je fais un podcast avec le groupe Sèxe Illégal qui s'appelle Tu me niaises et qui est super crampant à l'os. On rit beaucoup. Je suis aussi présentement en train d'écrire un livre de recettes. Oui, oui! C'est vraiment un hybride entre un livre de recettes et un livre funney. C't'une drôle de patente, vous allez voir!

Le meilleur moyen de se tenir au courant de ce qui se passe avec Jean-François Provençal, c’est de le suivre sur les réseaux sociaux. On peut le rejoindre sur Facebook et Instagram, notamment.

