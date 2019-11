8 idées-cadeaux écolos ou locaux ou même les 2

Le magasinage des cadeaux de Noël approche à grands pas. C’est pourquoi, le 24 Heures vous a préparé un premier guide, qui met en vedette des produits écologiques ou encore locaux.

Qu’il s’agisse d’un petit geste pour sauver la planète ou encore un achat local pour encourager les entreprises d’ici, voici donc 8 idées-cadeaux originales, adaptées pour tous les budgets!

1. Écolo et local : Les laits de bain de L'Atelier Candide

photo courtoisie

Connaissez-vous L’Atelier Candide? Il s’agit d’une boutique en ligne, proposant des produits de soins corporels canadiens soucieux de l’environnement. Coup de cœur pour l’ensemble des trois laits de bain, idéal à donner en cadeaux à votre belle-maman. Ils sont écoresponsables, naturels et faits à la main à Montréal. Trois parfums sont disponibles, soient l’Eucalyptus & Lime, pour s’immerger dans une ambiance de spa maison, puis, Sucres & Épices, pour se plonger dans un esprit de Noël et le dernier, Lavande & Hibiscus, pour lâcher prise, après une longue journée de travail. *Disponible à la boutique en ligne https://lateliercandide.ca à 20$ chacun ou 55$ l’ensemble.

2. Local : Des bijoux québécois signés Horace Jewelry

photo courtoisie

Vous n’avez pas encore le budget pour offrir une bague en diamant à votre future fiancée? Aucun souci! La bijouterie en ligne québécoise Horace Jewelry vous invite à découvrir leurs diverses créations, composées de bracelets, de colliers, de bagues, de boucles d’oreilles et plus encore. Magasinez la magnifique collection Les basics faite entièrement d’argent sterling et plaqués or 18 carats. *Disponible à la bijouterie en ligne https://horacejewelry.com à partir de 25 $

3. Local - Le nouveau trio de gin québécois de la Distillerie Stadaconé

photo courtoisie

Une bouteille de spiritueux québécois est toujours une bonne idée pour les amateurs de cocktails. On fait la découverte de trois nouveaux gins de la Distillerie Stadaconé, situé à Sise dans le quartier de Limoilou, près du village iroquoien de Stadaconé. Les gins sont donc inspirés de la rencontre historique entre les deux peuples. Dans la collection, faites la découverte du Stadaconé Bleu, pour sa fraîcheur mentholée, apportée par le thé des bois. Puis, osez la bouteille de Stadaconé Rouge pour son goût amer, mais balancé par la légèreté de la fleur de sureau. Finalement, goûtez au Stadaconé Noir, qui étonne par ses notes épicées, de lime kaffir et de baie de Tasmanie. *Disponible à la SAQ de 37$ à 52$

4. Écolo et local - Des remèdes dans la trousse d’huiles essentielles Kloris

photo courtoisie

Si vous connaissez des adeptes de la médecine alternative, les produits de la marque québécoise Kloris, sont faits sur-mesure pour eux! La fondatrice Caterina, également naturopathe, a élaboré des mélanges d’huiles essentielles cent pour cent pures et certifiées biologiques, pour répondre aux préoccupations de la santé globale : insomnie, stress, troubles hormonaux, douleurs musculaires, maux de tête, problèmes cutanés, système immunitaire, digestion et plus encore. On propose en cadeau la trousse des temps modernes. *Disponible Marché Éphémère à la Gare Windsor Collectif Créatif Etsy MTL- Du 21 au 23 novembre ou en ligne https ://www.etsy.com/ca-fr/shop/KlorisSoinsTerrestre de 14$ à 118$

5. Local - Les Pantoufles Garneau de mouton fabriquées à la main au Québec

photo courtoisie

Vive les Pantoufles Garneau qui fabriquent des pantoufles artisanales et luxueuses confectionnées à la main, ici même au Québec! Une fois enfilées, ces pantoufles de mouton s’ajustent au fil du temps à la forme de nos pieds, pour un confort des plus absolus. Offerts pour les femmes, les hommes et les enfants, ces créations québécoises sont synonymes de qualité et de style. Qui n’aime pas les pantoufles?! *Disponible sur Amazon.ca et plusieurs points de vente à Montréal (rendez-vous sur https://www.pantouflesgarneau.com/fr/detaillants) à partir de 85 $

6. Écolo : L’appareil écologique et design avec Fizi Rose Gold Sodastream

photo courtoisie

Fini les bouteilles d’eau pétillante en plastique achetées à l’épicerie avec l’appareil écologique Fizi Rose Gold de Sodastream, offert en édition limitée. Si vous désirez faire plaisir à un amateur de bulles, ce joli joujou compact de cuisine est simple à utiliser et ne requiert aucun fil, ni d’électricité, ni de pile! On aime son design élégant et son côté pratique, qui transforme l’eau de votre robinet en eau gazeuse. *Disponible dans tous les magasins à grande surface Canadian Tire, Walmart et La Baie à 119 $

7. Local : La nouvelle couverture lestée Endy

photo courtoisie

Après les fameux matelas en boîte, la compagnie torontoise Endy, a lancé une couette en duvet, ainsi qu’une housse soyeuse de luxe, qui ne cessent de gagner en popularité, partout au Canada. De plus, depuis cet automne, on peut aussi se dorloter de leur nouvelle couverture lestée pesant sept kilos, qui vous enveloppera comme une étreinte chaleureuse et apaisante. Bonne idée de cadeau pour votre meilleure amie célibataire, une nouvelle maman qui a besoin de sommeil ou encore un grand-parent! *Disponible en ligne Tous les produits sont offerts sur endy.com – 195 $

8. Écolo et local : La montre éco-chic et locale avec Solios

photo courtoisie

L’entreprise montréalaise Solios est la première entreprise d’ici à offrir des montres solaires écoresponsables, qui ne compromettent pas votre style. Avec une charge de six mois, qui ne demande que de la lumière naturelle ou artificielle et une batterie rechargeable à vie, cet accessoire minimaliste et chic, sauve la planète de 300 millions de batteries. De plus les bracelets sont interchangeables et aucun plastique n’est utilisé, de la conception au poignet. *Disponible chez Simons Montréal et en ligne https://www.solioswatches.com – 335 $