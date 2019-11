COURTOIS, LISE



À St-Jérôme, le mardi 12 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 90 ans, Lise Courtois.Elle laisse dans le deuil ses frères Guy (feu Thérèse Moschetti) et Pierre (Thérèse Hunziker) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 novembre 2019 de 13h à 16h. Une cérémonie religieuse aura lieu ce même jour à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.