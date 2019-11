BEAUCHAMP GAGNON

Francine



À Longueuil, le 12 novembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Francine Beauchamp, épouse de feu Fernand Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jean-Luc) et Pierre (Katie), sa petite-fille Janelle et son cousin George Ruel, ses neveux et nièces, ses remarquables accompagnatrices Sylvie et Isabelle, ainsi qu'autres parents et ami(e)s.Francine était discrète, affectueuse, taquine et aimante. Elle aura su garder ces belles qualités jusqu'à la toute fin. Fille unique, ses relations avec ses ami(e)s et sa famille étaient toutes aussi uniques. Toujours partante dans la vie, elle sera restée jeune de coeur. Elle vouait un amour sincère à ses chiens. Nous garderons un souvenir inoubliable de Francine.La famille accueillera parents et amis le vendredi 22 novembre de 17h à 21h et le samedi le 23 novembre de 9h30 à 12h au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu à 12h.