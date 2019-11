Alouettes : Martin Bédard récompensé

Le spécialiste des longues remises des Alouettes de Montréal, Martin Bédard, a reçu le Trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur, jeudi, lors du gala de la Ligue canadienne de football (LCF) tenu à Calgary dans le cadre des festivités entourant la 107e Coupe Grey.

Ce prix est remis annuellement à un athlète qui affiche le mieux les attributs dont ont fait preuve les vétérans canadiens en temps de guerre.

«Je suis honoré de recevoir ce prix unique et prestigieux. Pour avoir déjà visité nos troupes en Afghanistan, j'ai le plus grand respect pour le travail que font nos militaires, ce qui rend ce trophée encore plus spécial pour moi, a déclaré Bédard dans un communiqué des Alouettes. J'ai eu à surmonter mon lot d'épreuves, mais je n'ai pas à mettre ma vie en jeu pour défendre des valeurs auxquelles nous tenons tous. Je me considère chanceux de faire un travail que j'aime beaucoup et qui me permet de vivre autant de camaraderie avec mes coéquipiers, mes entraîneurs et les employés des Alouettes.»

Le vétéran de 11 saisons avec la formation montréalaise est impliqué au sein de la communauté, entre autre grâce à son rôle d’ambassadeur au sein du programme Ensemble à l’école des Alouettes. Il s’est aussi rendu au Koweït et en Afghanistan en 2013 pour rendre visite aux troupes canadiennes.

«Martin est une source d'inspiration pour ses coéquipiers, pour la Ville de Montréal et pour les partisans de football du Canada», a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie. «Au-delà de ses excellentes performances sur le terrain, il est un fier Canadien et un ambassadeur incroyable pour notre Ligue. Son dévouement envers la communauté et sa compassion pour les autres rendent hommage aux anciens combattants de notre pays et constituent des objectifs que nous devrions tous viser.»