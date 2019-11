Beaujolais nouveau! Sérieux?

Oui et... non.

Pour la 44e année de suite, la SAQ met aujourd’hui en vente 8 vins nouveaux. En tout ce sont 4 230 caisses de vin nouveau du millésime 2019 à écluser. Six du Beaujolais, un d’Espagne et un autre d’Italie.

On est évidemment loin du sommet de popularité de 2000 où l’on faisait la ligne dès le petit matin devant la SAQ qui mettait alors en marché pas moins de 48 000 caisses (!) de vins nouveaux, le tout disparaissant des tablettes dans les jours qui suivaient.

Pour les avoir goûtés lors de notre dernier épisode balado des Méchants Raisins, un seul m’a paru, disons, digne de mention. Et encore... Au prix demandé, je vous suggère d’en prendre une seule bouteille, histoire de goûter un peu le nouveau millésime. On achète ensuite un « vrai » beaujolais (surveillez la chronique de ma collègue Nadia, samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec).

Dans l’attente, voici mes impressions succinctes sur les vins offerts.

Buvez moins. Buvez mieux.

Mommessin, Beaujolais Nouveau 2019

15,95 $ - Code SAQ 10704247

Fraise, banane. Unidimensionnel et simple.

½★ $½

Georges Duboeuf, Beaujolais Nouveau 2019

16,95 $ - Code SAQ 10704221

Encore cette année, c’est le plus caricatural de tous! Sirop de banane. Rond, court et sans âme. Du vol!

Zéro★ $½

Trenel, Beaujolais Nouveau 2019

17,90 $ - Code SAQ 13171301

Passé dans la famille Chapoutier, les attentes étaient plus élevées. Pas une déception, mais absolument rien pour écrire à sa mère. Trait végétal. Juste assez ample. Finale carrée. Atrocement cher.

½★ $$

Jean-Paul Brun, Beaujolais Nouveau 2019, Domaine des Terres Dorées

18,75 $ - Code SAQ 11923994

Celui qui se rapproche le plus de « l’esprit » du beaujolais nouveau. On a l’impression de sentir du vrai vin, pas une solution chimique. Petits fruits rouges. Un peu d’amertume. C’est mince, mais ça se boit bien.

★½ $$

Pierre-Marie Chermette, Vin de France 2019, Gamay Nouveau, Les Griottes

18,35 $ - Code SAQ 12846986

Similaire à celui de J-P Brun, mais avec un côté végétal plus marqué. Pas mauvais, mais ça reste très élémentaire. Difficile d’imaginer en prendre une bouteille complète à deux. Et pourtant, c’est l’idée derrière ce genre de vin...

★½ $$

Laurence et Rémi Dufaitre, Vin de France 2019

20,95 $ - Code SAQ 13170261

Style nature assuré. Notes animales (brett) et d’arachide. En bouche, montre un fruité intéressant, mais le goût d’arachide prend rapidement le dessus. Court et loin des réussites des années précédentes. Franchement trop cher.

★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.