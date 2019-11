CHAUMONT (Constantin), Aline



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 14 novembre 2019, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée Mme Aline Constantin, épouse de feu M. Lionel Chaumont.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Céline (Richard Benoit), Luc (Diane Viau), Ghislain (Sylvie Laverdière), Evelyne (Daniel Gladu) et Robert (Nathalie Lechasseur) ses 11 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, son frère Gérald (Antoinette Labelle), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 22 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 novembre de 9h à 10h30 à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINES J0N 1H0Les funérailles seront célébrées à 11h le samedi 23 novembre à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines.