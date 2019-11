Coupe Vanier: des ventes au ralenti

Environ 7550 billets pour la Coupe Vanier avaient été vendus en date de jeudi avant-midi, soit deux jours avant la finale du football universitaire canadien qui aura lieu au PEPS de l’Université Laval.

C’est ce qu’a indiqué «Le Journal de Québec».

Ainsi, le public tarde à manifester son intérêt pour le duel qui opposera les Carabins de l’Université de Montréal aux Dinos de Calgary. D’ailleurs, les Bleus en seront à leur deuxième finale nationale dans la Vieille Capitale, où ils s’étaient frottés aux Thunderbirds d’UBC en novembre 2015.

Interrogé au sujet de la prévente plus tôt cette semaine, le président du comité organisateur, Christian Côté, avait admis qu’il s’attendait à mieux.

«Oui c’est décevant, absolument, avait-il dit au Journal. Les amateurs attendent de plus en plus de voir si le Rouge et Or sera présent ou non au match avant d’acheter leurs billets. Il faut comprendre que c’est un match de haut calibre entre Montréal qui possède une merveilleuse équipe et Calgary qui possède une longue histoire avec Québec.»

Les Carabins ont vaincu le Rouge et Or à la Coupe Dunsmore, puis les Axemen d’Acadia à la Coupe Uteck, pour accéder au tour ultime.

La Coupe Vanier sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports samedi après-midi.