Défilé du père Noël au centre-ville : voici tout ce que vous devez savoir

En collaboration avec

Les premiers flocons vous ont donné envie de compter les dodos jusqu’au temps des Fêtes? Sachez que le samedi 23 novembre prochain dès 11h, un vent de magie soufflera sur le centre-ville de Montréal.

Pour le plaisir des petits comme des grands lutins, le traditionnel Défilé du père Noël prendra place cette année sur le boulevard René-Lévesque, saupoudrant sur son passage une atmosphère de réjouissance et de bonheur qui sent bon le sapin! Il s’agit d’une première pour le Défilé qui change de trajet pour offrir encore plus de magie sur le mythique Boulevard René-Lévesque ouest.

Des étoiles dans les yeux

Histoire de célébrer comme il se doit cette 69e édition, l’équipe du Défilé du père Noël nous a préparé plusieurs surprises pétillantes.

Le cortège de 17 chars allégoriques colorés qui déambulera cette année sera bien sûr mené par le père Noël et sa ravissante Fée des étoiles, personnifiée par Vanessa Pilon pour une troisième année consécutive. Des véhicules thématiques des populaires Ari Cui Cui, Arthur L’aventurier et des interprètes Brigitte Boisjoli, Christian Marc Gendron et Yoan du spectacle Noël une tradition en chanson s’ajouteront cette année à la procession. Toute la bande parcourra près d’un kilomètre entre les rues Guy et Saint-Urbain au rythme des prestations de fanfares festives et d’artistes de rues survoltés!

Quelques nouveautés

Pour la toute première fois, le Cirque du Soleil participera aux festivités en paradant un char aux couleurs de leur nouvelle création sur glace, le spectacle Axel. Leur véhicule sera d’ailleurs l’un des trois du cortège à être tracté par des voitures électriques signées Tesla X. Un choix écolo pour le Défilé qui entame pas à pas un virage vert bien de son temps. Ne manquez surtout pas de saluer les deux nouveaux chars hivernaux du Défilé, celui du sentier boréal et le charmant char de nos amis les pingouins !

Vos enfants adorent les mascottes? Plusieurs d’entre elles, notamment Youppi du Canadien de Montréal, Junior de l’Impact et Touché des Alouettes auront cette année leur propre véhicule roulant - assurez-vous de leur envoyer des bisous!

Si vous ne pouvez pas assister au Défilé cette année, sachez que l’évènement sera diffusé sur les ondes de TVA et du réseau Yoopa et en simultané sur la chaine Yoopa le dimanche 24 novembre à 17h ainsi qu’en rediffusion durant le mois de décembre. Pour l’occasion,le duo Marie-Ève Janvier et Patrice Bélanger animeront une émission toute spéciale.

Ce n’est pas fini!

Le centre-ville de Montréal a prévu une tonne d’activités résolument festives qui vous permettront de vivre l’expérience magique du temps des Fêtes, et ce, tout l’avent durant. Concerts, ateliers créatifs, installation interactive, expositions thématiques, marchés, lèche-vitrines... la liste fait jubiler! Pour consulter toute la programmation, rendez-vous sur le site de Destination centre-ville.

Le 23 novembre prochain, entrez dans la magie de Noël et joignez-vous au traditionnel Défilé du père Noël Destination centre-ville !