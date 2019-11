Dustin Byfuglien et les Jets en guerre

Le torchon brûle entre le défenseur Dustin Byfuglien et les Jets de Winnipeg, surtout que l’Association des joueurs de la Ligue nationale a déposé mercredi un grief afin de faire annuler la suspension imposée par l’organisation manitobaine à l’égard du vétéran.

Byfuglien a été sanctionné pour son absence au dernier camp d’entraînement et le réseau Sportsnet avait d’ailleurs rapporté que le dossier risque de se conclure en arbitrage. Ainsi, les Jets estiment que le hockeyeur concerné était prêt à jouer après des tests physiques effectués au terme de la dernière campagne. L’arrière n’a jamais mentionné être aux prises avec une blessure à la cheville droite et envisageait plutôt la retraite; or, celui-ci a été opéré pour une entorse à la fin octobre et ne reviendra pas au jeu avant le début 2020.

Le signataire d’un contrat de cinq ans et de 38 millions $ en est à l'avant-dernière campagne de cette entente. Il doit toucher 8 millions $ en 2019-2020, mais en vertu de sa suspension, il n’a pas obtenu un seul sou en salaire.

Lors du dernier calendrier régulier, Byfuglien a récolté 31 points, dont quatre buts, en 42 parties.