Élizabeth Blouin-Brathwaite attend son premier enfant

Élizabeth Blouin-Brathwaite est enceinte.

La chanteuse, qui participait au 29e «Show du Refuge», à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, jeudi, a profité de l’occasion pour annoncer la bonne nouvelle.

En fait, c’est plutôt l’animateur de la soirée et instigateur du «Show du Refuge», Dan Bigras, qui a vendu la mèche.

«Maintenant que son père le sait, je peux le dire. Un petit Brathwaite est en chemin!», a déclaré Dan Bigras, pendant que la future maman levait les mains dans les airs pour remercier la foule de ses applaudissements.

Il s’agira d’un premier enfant pour la fille de Normand Brathwaite et Johanne Blouin, qui deviendront donc grands-parents. Le sexe du bébé n’a pas été révélé, et on ignore à quel stade en est la grossesse présentement.

En octobre, Élizabeth Blouin-Brathwaite publiait sur son compte Instagram une première photo d’elle avec son amoureux, David Beaudry Lemarbre, qui est batteur. «Avec toi, je suis bien», avait simplement écrit l’artiste pour accompagner le cliché.

Dans le passé, Élizabeth Blouin-Brathwaite avait formé un couple avec Martin Poirier, de qui elle s’était séparée à l’été 2018. Auparavant, elle avait fréquenté le chanteur Dom Hamel, anciennement du duo Orange Orange, pendant trois ans.