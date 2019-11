Fuite de données chez Desjardins: Marissal doute de l’indépendance d’un expert appelé à témoigner

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal doute de l’indépendance du seul expert mandaté par le gouvernement pour donner un avis impartial sur les fuites de données chez Desjardins puisque celui-ci a déjà reçu du financement de la coopérative.

«Il y a ici apparence de conflit d’intérêts [...]. On va l’écouter, mais on part avec un doute. Comme le dit le dicton : on ne mord pas la main qui nous nourrit», a déclaré le député solidaire en point de presse à l’Assemblée nationale jeudi.

José Fernandez, titulaire de la chaire de recherche industrielle en cybersécurité et intelligence artificielle (IA) à Polytechnique Montréal, a reçu en février dernier 1,25 M$ de la part de Desjardins pour sa chaire de recherche, a révélé le Bureau d’enquête jeudi.

Il fait partie des six participants qui seront entendus aujourd’hui en commission parlementaire à l’Assemblée nationale pour commenter la fuite de données massives de 4,4 millions de clients de Desjardins.

Choisi par le cabinet du leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, l’expert du Réseau intégré sur la cybersécurité devra expliquer aux élus si Desjardins utilise les bonnes méthodes pour protéger les données.

«Je ne pouvais pas croire qu’on ne pouvait pas trouver quelqu’un d’autre. Sur la liste qu’on avait proposée, il y en avait un sacré paquet d’experts», a affirmé Vincent Marissal en brandissant une liste de noms.

Malgré ces nombreuses propositions, son parti a reçu une «fin de non-recevoir» de la part du gouvernement de la Coalition avenir Québec, a-t-il ajouté.

