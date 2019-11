Greenpeace dénonce l'absence de Guilbeault à l'Environnement

Le porte-parole de Greenpeace est catégorique: ne pas nommer Steven Guilbeault ministre de l’Environnement et du Changement climatique est «clairement un manque de courage de monsieur Trudeau».

«On avait un potentiel de super bon ministre de l’Environnement et du Changement climatique et on met Steven Guilbeault de côté, on l’envoie dans les estrades. Il ne pourra pas mettre à profit son expertise et ses connaissances», a dit Patrick Bonin à LCN, jeudi matin.

Mercredi, lors du dévoilement du conseil des ministres, plutôt que d’être nommé à la tête du ministère de l’Environnement où plusieurs le voyaient, Steven Guilbeault, cofondateur d’Equiterre, s'est vu attribuer le portefeuille du Patrimoine canadien. C’est Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver, qui a été nommé à l'Environnement.

«Monsieur Trudeau ne veut pas déplaire à l’Ouest, aux pétrolières, et ça donne l’impression qu’il va favoriser encore une fois l’expansion de la production du pétrole et des sables bitumineux aux dépens de l’urgence climatique alors qu’on ne peut plus faire les deux», dit M. Bonin.