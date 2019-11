La dialectique québécoise

En donnant une voix plus forte au Québec, avec la composition de son conseil des ministres, le premier ministre Trudeau confirme l’importance du Bloc québécois dans la promotion et la défense des intérêts du Québec. Après un premier mandat, où il prenait la province pour acquise et où il gouvernait sous l’influence de Bay Street, le chef libéral veut reconquérir le terrain perdu. Paradoxalement, le Québec a pris plus de poids à ses yeux en lui donnant moins de circonscriptions!

Force est de constater qu’un nationalisme en berne et les envies d’indépendance aux oubliettes avaient sorti le Québec de l’écran radar des décideurs fédéraux. La soumission du gouvernement Couillard aux diktats d’Ottawa, les pérégrinations du Bloc et la déstructuration du PQ accommodaient à merveille le fédéralisme centralisateur des libéraux fédéraux. Leur propagande sur la splendeur du multiculturalisme et de la diversité ne rencontrait aucun écueil avant la montée en puissance du nationalisme caquiste qui s’est exprimé de façon plus marquée avec la loi sur la laïcité de l’État.

Cependant, ce nationalisme demeurait plutôt mou si nous considérons que François Legault a eu droit plus qu’à son tour à la sourde oreille d’Ottawa. L’excellente performance d’Yves-François Blanchet et du Bloc au dernier scrutin est venue transformer le paysage politique et a rendu plus attentif le premier ministre Trudeau aux sensibilités québécoises. Le nombre de ministres québécois est passé de 8 à 10 dans son cabinet. Six postes clés sont détenus par ceux-ci, dont les Affaires étrangères, les Transports, le Conseil du Trésor et la direction des Travaux parlementaires. Ce sont autant de signaux pour marquer l’intention du premier ministre d’endiguer la progression du Bloc et les éventuels appétits indépendantistes.

Singulièrement, un Bloc faible aurait encouragé Justin Trudeau à réserver le menu fretin à des ministres québécois et à continuer de fonctionner sous l’influence de Bay Street. En redonnant plus d’influence au Québec au sein de son cabinet, Justin Trudeau espère, dans un prochain scrutin, refaire le plein de députés libéraux au Québec et ainsi retrouver sa majorité au Parlement. C’est un secret de polichinelle de savoir qu’il ne pourra compter sur l’Ouest à court terme pour accroître sa députation, même s’il a désigné une native de l’Alberta aux affaires intergouvernementales et comme vice-première ministre et qu’il a évité de les frustrer en ne nommant pas Steven Guilbault à l’environnement.

On ne sait trop quand surgira le prochain scrutin avec ce gouvernement minoritaire, certains prédisent 18 à 24 mois. En politique, c’est une période assez longue pour oublier que le Québec ne pesait pas lourd dans la balance Trudeau avant le 21 octobre dernier, et pour laisser une forte inclination vers ce dernier avec les bonbons sortis du sac dans la formation de son cabinet. Il est vrai que le Bloc ne formera jamais le gouvernement, mais sa forte présence rend le Québec incontournable.

Espérons que lors de la prochaine élection fédérale, les Québécois feront honneur à leur devise en se souvenant qu’avec un Bloc faible ils étaient devenus une quantité négligeable à Ottawa.