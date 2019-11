Le dossier Steele: la version de Fusion GPS

Depuis le début des audiences publiques, nous entendons souvent des élus républicains mentionner le «Steele dossier».

Ils insistent chaque fois pour souligner que le fameux document (qui avancerait des faussetés sur les liens entre Donald Trump et la Russie) a été financé par des démocrates. Les vrais commanditaires de cette enquête troublante ont décidé d'offrir leur version des faits.

Il y a plus de deux ans déjà que le dossier Steele revient ponctuellement dans les manchettes. De quoi s’agit-il, au juste? Glenn Simpson et Peter Fritsch sont d'anciens journalistes américains qui ont fondé Fusion GPS. La firme est une société de recherche commerciale et de renseignement stratégique. La firme collabore souvent avec des politiciens et offre des services de recherche sur des opposants politiques.

Simpson et Fritsch représentent bien la faune de Washington, un écosystème complexe où toutes les relations, journalistes comme politiciens, peuvent éventuellement être utilisées pour étoffer des recherches sur les hommes et les femmes politiques.

Dès l’entrée en scène de Donald Trump, le groupe Fusion GPS a compris qu'il pourrait être payant de préparer un dossier sur lui. Intéressés par ses relations avec la Russie, ils ont rapidement été convaincus que Donald Trump n’était pas à la hauteur de la fonction. L’enquête dépassait désormais la simple occasion d’affaires pour se muter en cause.

Les premiers clients intéressés aux recherches de Fusion GPS furent autant républicains que démocrates. Si l'on s'est d'abord concentré sur les transactions et les partenaires d’affaires de Donald Trump, l’omniprésence de liens avec la Russie a poussé l’entreprise à s’adjoindre les services d’un ancien espion du MI6, Christopher Steele.

C’est Steele qui pointera vers un chantage exercé par la Russie sur Donald Trump. Les dirigeants détiendraient des informations que le futur président ne veut pas dévoiler. C’est dans l'un des 17 mémos de Steele qu’on trouve une référence à une vidéo qui montrerait Trump en compagnie de prostituées dans une chambre d’hôtel à Moscou. Le détail des activités du groupe est devenu viral et les humoristes américains s’en donnent à cœur joie depuis en évoquant le «Pee tape».

Fusion GPS a rapidement alerté les autorités après plusieurs des découvertes de Steele, et plusieurs représentants des médias ont également été rencontrés. Le dossier s’est éventuellement retrouvé entre les mains de John McCain et du directeur du FBI James Comey. Le même Comey qui serait plus tard congédié par Donald Trump. Robert Mueller étudiera aussi les documents dans le cadre de son enquête sur l’ingérence russe.

Si Simpson et Fritsch reconnaissent que le contenu du dossier Steele devait faire l'objet d'un examen minutieux, ils ont éventuellement été dépassés par des fuites d’information. Emportés par la tourmente, ils sont régulièrement la cible de menaces.

Jusqu’à maintenant, cette enquête n’a pu être validée entièrement, mais Fusion GPS fait ressortir qu’on avait raison de s’inquiéter sur l’ingérence russe et le comportement de Donald Trump. L’ancien avocat personnel du président, Michael Cohen, affirmait lui-même qu’il y avait bien eu des discussions autour d’un projet d’hôtel Trump à Moscou pendant la campagne 2016. Les deux associés sont convaincus qu’on en apprendra éventuellement plus sur les liens entre le président et les dirigeants russes.

