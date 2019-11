Ski alpin: Simon Fournier fait son entrée officielle en Coupe du monde

« Je pense que le temps était venu, pour moi, d’obtenir un poste régulier dans l’équipe de Coupe du monde. J’ai eu des années plus difficiles dans l’équipe de développement, mais l’année dernière a été une belle année pour moi. J’ai vraiment percé. J’ai atteint les objectifs que je visais et ça m’a permis d’aller en Coupe du monde. Je vais avoir 23 ans au mois de mai, alors c’est le bon temps pour commencer sur la Coupe du monde et aussi d’être compétitif. Il y a des gars de mon âge qui gagnent déjà des courses », nous confiait le Montréalais lors d’une activité de financement de Ski Québec alpin (SQA), le mois dernier.

« Je suis content parce que ça va apporter beaucoup de changements. C’est intéressant de voir un gars provenant du Québec et qui partage ma vision et mes opinions, en plus de la même langue », exprime-t-il.

« Il y avait d’autres skieurs très talentueux avec moi. J’ai hâte de voir la nouvelle cohorte de l’équipe du Québec et ceux qui pourraient percer, mais c’est sûr que ç’a été difficile dans l’équipe canadienne, au cours des dernières années. Il n’y a plus autant d’argent qu’il y avait. Il y a eu beaucoup de coupures qui ont créé des barrières et c’est ce que le nouveau conseil d’administration de Canada Alpin va tenter de corriger. Il y a des jeunes qui poussent. Je prends mon exemple : je suis arrivé avec l’équipe de développement à 18 ans et j’ai eu la chance de me développer. Il y a beaucoup de gars qui n’ont pas eu la même chance, mais on espère qu’il y aura plus de stabilité avec Canada Alpin ».