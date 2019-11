L’enquête sur Terrebonne et Flanagan dure depuis 6 mois

L’enquête qui vise la Ville de Terrebonne en lien avec des contrats octroyés à la star des relations publiques Steve Flanagan ne date pas d’hier. Cela fait bientôt six mois que des policiers investiguent dans ce dossier.

L’ex-porte-parole d’Hydro-Québec, bien connu du grand public depuis la crise du verglas de 1998, a effectué un intérim à la direction des communications de Terrebonne l’hiver dernier.

Hier, nous rapportions que le Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval-Terrebonne (BIELT) enquête en raison d’un possible fractionnement de contrats en faveur de M. Flanagan.

Le BIELT investigue aussi sur l’octroi d’un contrat pour l’organisation d’assemblées citoyennes à la firme de M. Flanagan, seulement deux jours après que celui-ci eut quitté la Ville. C’est le spécialiste des communications lui-même qui avait supervisé le projet alors qu’il travaillait à la Ville.

L’enquête a été ouverte au printemps dernier et elle est toujours en cours, selon des courriels que nous avons consultés. Trois rencontres, chacune d’une durée de quelques heures, ont eu lieu entre le plaignant, dont l’identité est protégée, et un sergent-détective du BIELT, les 14 mai, 23 juillet et 22 octobre.

Hier, la Ville de Terrebonne a nié toute illégalité dans ce dossier.

Pas avisé de l’enquête

« Mon administration s’engage à répondre en toute transparence à toutes questions éventuelles [...] je m’engage personnellement à ce que la Ville collabore pleinement et activement à tout processus de vérification », a indiqué par écrit le maire, Marc-André Plante.

Ce dernier, tout comme M. Flanagan, a affirmé ne pas avoir été avisé par le BIELT de l’enquête. De son côté, le BIELT refuse de confirmer publiquement si une enquête est en cours, ce qui est chose courante pour ce type d’organisme, selon l’expert en affaires policières François Doré.

« C’est la norme ! Jamais, jamais, jamais un service de police ou une unité d’enquête ne va dire publiquement qu’il enquête sur telle personne [...] Tu ne veux pas avertir non plus la personne (visée) qu’elle fait l’objet d’une enquête pour ne pas qu’elle prenne des précautions », indique celui qui a été policier pendant 33 ans à la Sûreté du Québec.

Pas de commentaire

Le maire Plante a refusé notre demande d’entrevue. À Terrebonne, l’opposition le somme de s’expliquer davantage.

« C’est une situation extrêmement inquiétante et malaisante. En 2017, le maire Marc-André Plante a fait campagne sur les thèmes de l’intégrité et de la transparence. C’était son principal cheval de bataille pour l’élection pour contrer l’ère Robitaille », a rappelé le conseiller Marc-André Michaud, de Mouvement Terrebonne.

« On veut que le maire s’explique [...]Pourquoi cette personne-là ? Pourquoi les montants sont si élevés ? »