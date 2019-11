Les Islanders ont raison de Penguins très diminués

Brock Nelson a marqué deux fois, dont le but gagnant en période supplémentaire, et les Islanders ont arraché un gain de 4 à 3 à des Penguins de Pittsburgh éclopés, jeudi, au Barclays Center à New York.

Mathew Barzal a récolté trois points pour porter à 16 la série avec au moins un point des Islanders. L’attaquant sorelois Anthony Beauvillier a aussi participé au gain avec un but et une mention d’aide.

Les «Pens» ont profité du retour au jeu de Patric Hornqvist pour soutirer un point aux New-Yorkais. Le Suédois y est allé un but égalisateur en toute fin de temps régulier. Un autre revenant, le Russe Evgeni Malkin, a touché le fond du filet, lui qui a raté 11 matchs plus tôt cette année.

Une infirmerie bien remplie

En après-midi, l’organisation des Penguins a annoncé qu’elle sera amputée d’éléments importants de son effectif. En effet, le défenseur Justin Schultz s’est blessé lors d’un entraînement mercredi. L’entraîneur Mike Sullivan est resté vague sur son état de santé, confirmant seulement qu’il sera à l’écart «à plus long terme», pour une blessure au bas du corps.

L’attaquant Nick Bjugstad sera quant à lui laissé de côté pendant au moins huit semaines et a dû être opéré aux abdominaux. C’est la même procédure qu’a dû subir le capitaine Sidney Crosby, qui a besoin d’encore cinq semaines de repos. Comme si ce n’était pas assez, l’arrière québécois Kristopher Letang est absent depuis le 4 novembre dernier et aucune date n’a été indiquée pour un retour à l’action.

«Je crois qu'on a des joueurs capables de prendre la relève, c'est notre point de vue, a dit Sullivan au site LNH.com, jeudi. L'adversité, ça fait partie de la réalité de notre sport, et nous devons apprendre à la gérer et à trouver des façons de jouer.

«Nous avons des joueurs prêts. Nous avons beaucoup de profondeur dans notre organisation ainsi que dans notre formation. Nous avons des joueurs qui pourront combler le vide, et c'est une belle occasion pour certains de prendre le relais.»

Pour pallier aux multiples absences, les défenseurs Chad Ruhwedel et Zach Trotman ont joué un premier match cette saison après avoir été rappelés de la Ligue américaine plus tôt dans la journée.