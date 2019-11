Vous avez lu la lettre lapidaire de Dominic Champagne dans les médias aujourd’hui? Non, mais ils sont naïfs, ces écologistes...

Le Journal de Québec

«Justin Trudeau n’est pas un défenseur du climat»

Voilà le titre de la missive de l’instigateur du Pacte. On est loin des yeux doux du mois de septembre dernier, quand, au micro de Bernard Drainville, Dominic Champagne fustigeait ceux qui envisageaient de voter pour le Bloc québécois et appelait plutôt à appuyer le parti le mieux à même de bloquer la voie aux conservateurs, soit le PLC.

Dans Laurier–Sainte-Marie, cet appel de la gang du Pacte a certainement aidé le libéral Steven Guilbeault à se faufiler. Et aujourd’hui, les électeurs de cette circonscription où habitent de nombreux indépendantistes sont récompensés par un ministre qui marchera dans les pas de Sheila Copps.

Pour distribuer de p’tits drapeaux du Canada.

Justin Trudeau aurait voulu se moquer des électeurs de Laurier–Sainte-Marie qu’il n’aurait pas fait autrement.

Incisif, l’ex-maire du Plateau Luc Ferrandez a bien résumé la situation dans sa chronique au 98,5, à Montréal: «Il va passer sa vie en avion! Ce gars va faire plus de carbone en quatre ans que s’il vivait 200 ans! C’est ajouter l’insulte à l’injure. Steven Guilbeault a juste fait ça depuis 30 ans: l’environnement!»

Bon joueur, en réaction à sa nomination au Patrimoine, Steven Guilbeault a voulu minimiser l’affront, affirmant qu’il était honoré d’avoir été nommé au Patrimoine (sic) et qu’il pourrait toujours épauler son collègue Jonathan Wilkinson, nommé, lui, à l’Environnement.

La pédale au plancher pour l’oléoduc Trans Mountain

Je me souviens encore de cette manchette de campagne électorale dans la circonscription où s’est présenté Steven Guilbeault: «L’environnement au cœur de la bataille dans Laurier–Sainte-Marie»!

L’adversaire du NPD, Nimâ Machouf, conjointe de l’ex-député Amir Khadir, s’était même présentée devant le local électoral du candidat libéral «pour le narguer avec un grand tube de carton qui représentait un morceau du pipeline Trans Mountain». Ce coup d’éclat visait à dénoncer l’hypocrisie des libéraux en matière d’environnement.

La candidate Machouf était accompagnée cette fois-là par son collègue Alexandre Boulerice. Le dernier néo-démocrate rescapé de la vague orange ne manquera certainement pas de rappeler l’ironie... Steven Guilbeault a été élu et non seulement il n’est pas à l’Environnement, mais celui qui a été désigné pour le poste n’a certainement pas le même profil que l’ancien militant de Greenpeace et d’Équiterre...

Genre, pas pantoute.

Le choix de Justin Trudeau pour le ministère de l’Environnement, le député de Vancouver-Nord Jonathan Wilkinson, n’est pas anodin. Profil complètement différent de celui de Steven Guilbeault.

Surtout, Wilkinson, député de l’ouest du pays, s’est distingué par sa défense, en Colombie-Britannique, pendant la campagne électorale, de la construction de l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain.

On s’en souviendra – je l’ai mentionné à plusieurs reprises –, lors de sa première entrevue en direct, au moment où une journaliste apprend à Steven Guilbeault qu’il est élu, ce dernier a pris les devants afin de réduire toute attente concernant le pipeline Trans Mountain. «Ce projet est déjà approuvé, il faut regarder en avant...»

La table était mise. Steven Guilbeault ne se mettrait pas en travers de ce projet à la fois cynique (le gouvernement Trudeau sera pour toujours jugé à l’aune de l’achat de ce vieux pipeline rouillé à coups de milliards) et catastrophique pour le climat.

Le lendemain, le ministre des Finances sortant, Bill Morneau, insistait... Trans Mountain sera construit. Point barre.

Et comme cette décision semble inaliénable, indiscutable, et pour éviter que le député de Laurier–Sainte-Marie ne devienne la cible des gens de l’Ouest, déjà courroucés au possible devant l’état de la fédération canadienne, on a choisi un promoteur du projet Trans Mountain comme ministre de l’Environnement.

Et hop! Guilbeault au Patrimoine. Mais ne le blâmons pas, cette décision n’est pas la sienne, évidemment.

De toute façon, la job était faite. Voilà une candidature vedette qui a rapporté! Les libéraux ont «flashé» vert pendant la campagne et ont viré au brun-pétrole tout de suite après.

C’est le Canada, après tout, un pétro-État qui entretient une relation pour le moins ambivalente avec l’urgence climatique.

Il n’y avait que les naïfs pour croire que Steven Guilbeault pourrait y changer quelque chose...