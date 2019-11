Les Wildcats impitoyables face aux Saguenéens

Jakob Pelletier et Jeremy McKenna ont tous les deux inscrit un doublé et les Wildcats n’ont fait qu’une bouchée des Saguenéens de Chicoutimi, l’emportant 4 à 0, jeudi soir à Moncton.

Pelletier a marqué deux buts en un peu plus d’une minute lors de la période médiane. Il a aussi porté son total à quatre points grâce à deux mentions d’aide. McKenna, lui, a marqué au premier et au troisième engagement et a ajouté une mention d’aide. Ses deux filets ont été obtenus avec l’avantage d’un homme.

L’autre grande vedette de l’équipe locale a été le gardien de but Olivier Rodrigue, qui a stoppé les 32 tirs dirigés vers son filet pour obtenir son premier blanchissage avec les Wildcats.

Le Drakkar vient à bout d’Alexis Gravel

À Halifax, le gardien des Mooseheads Alexis Gravel a résisté tant bien que mal au bombardement du Drakkar de Baie-Comeau, mais a dû s’incliner par la marque de 2 à 1 en tirs de barrage.

Le gardien de 19 ans a été presque parfait, cédant seulement une fois sur 37 lancers, devant Nathan Légaré en début de deuxième période. Il a aussi accordé un but en trois tentatives lors de la fusillade.

Son vis-à-vis, Lucas Fitzpatrick, a repoussé 23 des 24 lancers dirigés vers lui pour signer la victoire. Senna Peeters a été le seul à tromper sa vigilance au milieu du deuxième tiers. Le gardien du Drakkar a aussi été parfait en trois occasions lors des tirs de barrage.

Match difficile à la maison pour les Foreurs

À Val-d’Or, les Foreurs ont volé le jeu blanc de Nikolas Hurtubise en fin de match, mais ils ont tout de même dû baisser pavillon 5 à 1 devant les Tigres de Victoriaville.

Hurtubise est passé tout près d’obtenir son premier blanchissage en carrière dans le circuit Courteau, mais Jérémy Michel a pris un malin plaisir à le frustrer en marquant à 1 min 38 s de la fin de la rencontre.

Cinq marqueurs différents ont fait bouger les cordages pour l’équipe visiteuse. Alexander Peresunko, Alex DeGagné et Olivier Tremblay ont tous trouvé le fond du filet en deuxième période. L’attaquant Mikhail Abramov y est notamment allé de son 17e but de la saison.