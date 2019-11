Mathieu Perreault bien fier de son parcours

Jouant dans l’ombre de hockeyeurs talentueux comme Patrik Laine et Mark Scheifele chez les Jets de Winnipeg, Mathieu Perreault continue son parcours professionnel de belle façon, lui qui a participé au 600e match de saison régulière de sa carrière, mardi dernier.

Voilà un fait d’armes valorisant pour un athlète ayant été repêché au 177e rang par les Capitals de Washington en 2006. Le Québécois de 31 ans a réalisé un bon bout de chemin depuis ses années avec le Titan d’Acadie-Bathurst, dans la LHJMQ, entre 2005 et 2008.

«J’ai travaillé extrêmement fort pour tout ce que j’ai. J’étais un choix de sixième tour, donc rien ne m’a été donné. J’ai dû mériter chaque présence sur la glace dans cette ligue. Tôt dans ma carrière, on m’a souvent retranché même si je pouvais jouer et j’ai persévéré en faisant de mon mieux et ç’a rapporté», a-t-il déclaré au quotidien «Winnipeg Free Press» cette semaine.

Aussi, Perreault ne regrette pas sa décision d’avoir signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Jets en 2014, après un court séjour du côté des Ducks d’Anaheim. C’est au Manitoba qu’il a cessé de se soucier des décisions de l’entraîneur concernant sa présence dans l’équipe partante.

«Une fois à Winnipeg, on ne m’a plus retranché. À Washington, je faisais partie de la formation régulière, mais j’ai dû me battre 4-5 ans pour demeurer dans le circuit, a-t-il affirmé. Puis, les Jets constituaient la meilleure option pour moi et j’ai sauté dans le bateau. Ce fut ma décision la plus judicieuse. J’ai obtenu la plus grosse part de mon argent avec cette organisation et je ne peux pas être plus reconnaissant à l’égard de ce que [l’instructeur] Paul [Maurice] et le club ont fait pour moi.»

Réciprocité

Aussi, Maurice est heureux de compter sur un joueur ayant totalisé 77 buts depuis son arrivée chez les Jets. Son trio complété par Adam Lowry et Andrew Copp fait la vie dure aux éléments offensifs les plus dangereux de l’ennemi.

«Il peut prôner différents styles de jeu. Il se trouve dans une ligne capable de bien surveiller l’adversaire et à l’aile droite, il s’en tire bien, [...] il s’est transformé réellement en joueur complet et pas seulement en un gars d’utilité, a-t-il souligné. Ils semblent à l’aise ensemble et peuvent marquer des buts.»