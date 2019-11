Metalord de retour en force avec un deuxième album

Quatre ans après la parution de son premier album et deux ans et demi après avoir fait la première partie de Metallica sur les Plaines, Metalord est de retour. La formation métal de Québec lance demain son deuxième opus intitulé Mandatory Self-Abuse.

Cette collection de dix chansons aurait dû être disponible depuis longtemps, mais le quatuor originaire de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie a mis plus de temps que prévu pour trouver le bon studio d’enregistrement.

«On en a visité plusieurs et on a eu de la difficulté à trouver celui qui était pour rendre le mieux justice à nos chansons. Il y a aussi eu un changement de personnel avec le départ, le printemps dernier, du bassiste Sébastien Maltais», a raconté le batteur-chanteur A-J Belley, lors d’un entretien.

Les dix chansons de Mandatory Self-Abuse ont été enregistrées au studio House of Gain, à Granby.

Avec ce nouvel opus, Marc Bélanger, A-J Belley, Mathieu Boivin et Joe Landry proposent un son métal plus mélodique.

C’est ce que l’on constate sur les titres My Shelter, Piece of My Heart et The Perfect Line. On peut même entendre quelques surprenantes notes de piano au début de Down the Hole.

«On a actualisé notre son, sans délaisser nos racines et le thrash metal de l’album Speed of Life. Notre son est plus défini. Pour Down the Hole, on a essayé plusieurs choses et on a aimé la douceur du piano versus le côté rauque de la voix à Marc», a fait remarquer le batteur-chanteur.

Évolution

Meredith, qui raconte l’histoire d’une jeune femme abusée qui reprend le contrôle, est plus thrash et plus rapide. Dime, qui ferme l’album, est un hommage à Pantera.

«On voulait être plus accessibles, mais sans déplaire aux fans qui sont là depuis le début. On a évolué au cours des quatre dernières années et on voulait amener les fans à nous suivre dans cette direction. On a choisi, à travers la quinzaine de chansons qu’on avait, les dix pièces qui représentaient le plus Metalord», a expliqué le chanteur-guitariste Marc Bélanger.

Les chansons abordent des thèmes sociaux et l’exploitation de la planète par l’homme.

«On a consacré beaucoup d’heures pour la création de ce nouvel album et nous sommes très fiers d’avoir réussi à atteindre ce niveau de qualité. Nous sommes même surpris “à quelque part” par le résultat final», a fait remarquer A-J Belley.

Metalord travaille à mettre en place une tournée à l’échelle canadienne. Le travail d’écriture du troisième album est même déjà entrepris.