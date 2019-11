Retour du soleil sur le sud du Québec

MONTRÉAL | Le soleil qui nous a fait faux bond pendant quelques jours est enfin de retour! Il sera présent sur une bonne partie de l’ouest et du centre de la province, jeudi.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée. Le maximum prévu est de zéro. Vendredi, le scénario sera moins plaisant puisque de la pluie qui se changera en neige est prévue au cours de l’après-midi.

À Québec, soleil et nuages seront en alternance tout au long de la journée, jeudi. On attend un maximum un 1 °C. Vendredi, de la neige devrait tomber et jusqu’à 10 centimètres sont attendus.