Signes encourageants en infériorité numérique

Le désavantage numérique n’est pas la tasse de thé du Canadien cette saison. Classée 29e dans la LNH, cette unité n’a résisté à l’attaque massive de ses adversaires que lors de 72,5 % de ses 69 présences sur la glace.

Ce n’est pas la première fois que ces insuccès retiennent l’attention depuis le début de la campagne. Il y a quelques jours, Claude Julien disait mal s’expliquer cette réalité puisque la stratégie et les effectifs, à quelques exceptions près, sont les mêmes que l’an dernier.

Or, lors de la visite des Sénateurs, mercredi, cette unité a démontré une certaine vigueur. Pour la huitième fois de la saison, la première en quatre rencontres, le Tricolore n’a rien donné à l’attaque massive rivale.

D’ailleurs, puisque l’infériorité numérique du Canadien avait été incapable de résister à des moments opportuns lors des deux matchs précédents, on croyait bien que le sort du Tricolore était jeté lorsque Brett Kulak a été chassé pour avoir retardé le match à mi-chemin de la troisième période.

« On était plus agressif. On a travaillé plus ensemble, en équipe. Les unités spéciales, c’est tellement important. Ça nous permet d’aller chercher de gros points. Ce fut peut-être le cas ce soir », avait d’ailleurs déclaré Danault, au terme de ce revers en prolongation.

Volonté et intensité

Dernière ligne de défense face aux attaques adverses, Carey Price avait remarqué la même chose que son coéquipier.

« Les gars ont simplement trouvé une façon de récupérer les rondelles libres et les dégager à l’autre bout de la patinoire. Ils ont également bloqué beaucoup de tirs critiques au bon moment », avait-il souligné.

À écouter parler les deux vétérans, les carences du Canadien à court d’un homme n’ont rien à voir avec la structure. C’est plutôt la volonté et le niveau d’intensité qui peuvent être remis en cause.

« Le plan est sensiblement le même pour toutes les équipes. Il consiste essentiellement à bloquer les tirs et à récupérer des rondelles », a également convenu Ben Chiarot, hier matin.

Accepter le travail ingrat

Joueur le plus utilisé dans cette situation après Shea Weber, l’ancien défenseur des Jets de Winnipeg a révélé que le jeu déficient en infériorité numérique avait été abordé lors de la réunion matinale, précédant le match face aux Sénateurs.

« On s’est dit qu’il fallait démontrer de la fierté quand on est appelé à écouler une punition, a lancé Chiarot, qui a lui-même bloqué cinq tirs, mercredi. C’est un travail ingrat, mais c’est un ingrédient important d’une équipe gagnante. On était 31e à ce moment. C’est inacceptable pour un groupe qui aspire à être une bonne équipe. Hier soir [mercredi], je crois qu’on a fait un pas dans la bonne direction. »

Attendons un peu avant de crier victoire. Toutefois, lorsque cet aspect sera réglé pour de bon, il ne restera plus qu’à trouver une façon d’éliminer la fameuse passe transversale. Une arme de prédilection pour toutes les équipes qui affrontent le CH et qui reste encore difficile à contrer.